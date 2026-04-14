Negozia Eiffage - FGR CFD

Su Eiffage SA

Eiffage SA è un gruppo di costruzioni e concessioni con sede in Francia. Svolge le proprie attività attraverso cinque divisioni: Costruzione, che fornisce servizi di costruzione, sviluppo immobiliare ed ingegneria civile; Lavori pubblici, impegnata nella costruzione di strade, da nuovi progetti e manutenzione alla produzione di rivestimenti e leganti; Energia, che fornisce contratti elettrici, compresa la manutenzione multi-tecnica e la gestione delle strutture; Metallo, impegnata nella costruzione metallica, che lavora nei settori delle strutture di ingegneria civile, ingegneria meccanica, industria petrolifera e nucleare e Concessioni e partnership pubblico-private, che gestisce parcheggi, autostrade ed altre infrastrutture. Opera principalmente in Francia, Belgio, Germania, Spagna, Italia e parti dell'Africa. La Società ha filiali come Puentes y Torones, EDS Ingenieria y Montajes e Heveil SNC, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Eiffage è di 139.41 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Stewart Information Services Co, Xenetic Biosciences, Inc., Akso Health Group, Hydrofarm Holdings Group, Inc., Compass Group PLC e Freenet AG. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.