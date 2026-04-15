Negozia Stewart Information Services Corp - STC CFD

Su Stewart Information Services Co

Stewart Information Services Corporation è una società di assicurazione titoli e servizi immobiliari. L'azienda è impegnata nell'offerta di prodotti e servizi attraverso le sue attività dirette, la rete di agenzie autorizzate e altre società. Opera attraverso due segmenti: assicurazione titoli e servizi accessori e corporate. Il segmento dei titoli di proprietà fornisce i servizi necessari per trasferire il titolo di proprietà in una transazione immobiliare e comprende servizi quali la ricerca, l'esame, la chiusura e l'assicurazione delle condizioni del titolo di proprietà. Inoltre, il segmento titoli di proprietà comprende servizi di assicurazione sulla casa e sulle persone, scambi fiscalmente agevolati e servizi di piattaforma digitale per il coinvolgimento dei clienti. Il segmento dei servizi accessori e societari comprende i servizi di gestione delle perizie, i servizi di notariato e chiusura online, i servizi di credito e di informazione immobiliare e i servizi di ricerca e valutazione. Opera negli Stati Uniti ed è presente in Australia, Canada e altri Paesi.

Il prezzo attuale dell'azione Stewart Information Services Corp è di 65.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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