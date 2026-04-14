Negozia Akso Health Group - AHG CFD
Su Akso Health Group
Akso Health Group, già Xiaobai Maimai Inc, è una società con sede in Cina che si occupa principalmente di commercio elettronico. La Società fornisce servizi attraverso l'applicazione Xiaobai Maimai (APP), una piattaforma di e-commerce unica. La Società fornisce prodotti che coprono alimenti e bevande, vino, prodotti cosmetici, moda e abbigliamento, intrattenimento, articoli per la casa, elettrodomestici e altro.
Il prezzo attuale dell'azione Akso Health Group è di 2.346 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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