Negozia Credicorp Ltd. - BAP CFD

Su Credicorp Ltd.

Credicorp Ltd. è una holding di servizi finanziari in Perù. L'azienda ha quattro segmenti operativi basati sui suoi prodotti e servizi, che includono banche, assicurazioni, fondi pensione e investment banking. Le sue controllate operative includono Banco de Credito del Perù; Atlantic Security Bank, che detiene attraverso Atlantic Security Holding Corporation; El Pacifico-Peruano Suiza Compania de Seguros y Reaseguros (Grupo Pacifico); Prima AFP S.A. e Credicorp Capital Ltd. (Credicorp Capital). (Credicorp Capital). L'attività bancaria si concentra su prestiti commerciali e al consumo, linee di credito, depositi, conti correnti e carte di credito. La Società svolge la propria attività assicurativa attraverso il Grupo Pacifico. Tutte le attività relative ai fondi pensione sono svolte attraverso l'amministratore del fondo pensione privato Prima AFP S.A. Le unità di investment banking sono raggruppate sotto Credicorp Capital, che svolge le proprie attività nelle linee di business della gestione patrimoniale, delle vendite e del trading e della finanza aziendale.

Il prezzo attuale dell'azione Credicorp Ltd. è di 348.76 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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