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Su Icici Bank Adr Rep 2

ICICI Bank Limited (la Banca) è una società bancaria. La Banca è impegnata nella fornitura di una serie di servizi bancari e finanziari, tra cui operazioni di banca commerciale e di tesoreria. I segmenti di attività della Banca comprendono Retail Banking, Wholesale Banking, Treasury e Other Banking. La Banca offre una gamma di prodotti che comprende conti di risparmio, conti per donne, conti per anziani, conti correnti, carte di credito, prestiti per la casa, prestiti personali, prestiti per l'auto, prestiti in oro, depositi fissi, depositi ricorrenti, assicurazioni sulla vita e assicurazioni generali. Offre una serie di servizi di Internet banking, tra cui il pagamento di bollette, la richiesta di servizi e l'esecuzione di bonifici. Offre inoltre una serie di servizi di mobile banking, tra cui iMobile Pay, Short Message Service (SMS) banking, Call to Pay e servizio di pagamento immediato (IMPS). I suoi prodotti assicurativi generali comprendono assicurazioni sanitarie, assicurazioni per i viaggi, assicurazioni per la casa, assicurazioni per le due ruote e assicurazioni per le auto.

Il prezzo attuale dell'azione Icici Bank Adr Rep 2 è di 26.43 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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