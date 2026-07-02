Negozia Vornado Realty Trust - VNO

Su Vornado Realty Trust

Vornado Realty Trust è un fondo di investimento immobiliare. La Società svolge la propria attività attraverso Vornado Realty L.P (la partnership operativa) e le sue partecipazioni nelle proprietà sono detenute da quest'ultima. Possiede e gestisce immobili per uffici e negozi, con una concentrazione nell'area metropolitana di New York. I suoi segmenti comprendono New York e Altri. La Società detiene una partecipazione del 32,4% in Alexander's, Inc. che possiede sei immobili nell'area metropolitana di New York, oltre a partecipazioni in altri immobili e investimenti correlati. Il segmento di New York comprende circa 27,3 milioni di metri quadrati in 73 proprietà, di cui 20,6 milioni di metri quadrati di uffici a Manhattan e 2,7 milioni di metri quadrati di proprietà al dettaglio in strada a Manhattan. Gli altri immobili e investimenti consistono in circa 3,7 milioni di metri quadrati di theMART a Chicago e in una partecipazione di controllo del 70% in 555 California Street, un complesso di uffici di tre edifici nel distretto finanziario di San Francisco.

Il prezzo attuale dell'azione Vornado Realty Trust è di 40.4 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: XINYI GLASS, African Rainbow Minerals Limited, Six Flags Entertainment, DallasNews Corporation, Crest Nicholson Holdings PLC e EVgo, Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.