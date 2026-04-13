Negozia Fidelity European Values PLC - FEV CFD

Su Fidelity European Trust PLC

FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC è una società di investimento con sede nel Regno Unito. L‘obiettivo di investimento della Società è quello di conseguire la crescita del capitale a lungo termine principalmente da mercati azionari dell‘Europa continentale. La Società investe circa l‘80% delle attività lorde in compagnie di paesi che sono inclusi nell‘indice Benchmark. Investe circa il 20% del patrimonio lordo nelle società dei paesi europei che non sono inclusi nell‘Indice di Riferimento della Società e comprendono investimenti in società del Regno Unito. La Società investe circa il 5% del patrimonio lordo nelle società di paesi non europei, che hanno qualche esposizione a, o collegamenti con l‘Europa. Circa il 5% del patrimonio lordo della Società può essere tenuto in titoli non quotati in aggregato in un certo momento. La Società non investirà oltre il 10% delle attività lorde in una società quotata in borsa al momento dell‘acquisizione. Fil Investments International è responsabile degli investimenti della Società.

Il prezzo attuale dell'azione Fidelity European Values PLC è di 3.99599 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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