Negozia Resources Connection, Inc. - RGP CFD

Su Resources Connection, Inc.

Resources Connection, Inc. è una società di consulenza. Le entità operative della società forniscono principalmente servizi con il nome di Resources Global Professionals (RGP). Opera attraverso tre segmenti di business: RGP, Taskforce e Sitrick. Il segmento RGP è una società di consulenza aziendale che opera con il marchio RGP e si concentra sulla consulenza di progetto e sui servizi di staffing professionale in aree quali finanza e contabilità, strategia e trasformazione aziendale, tecnologia e digitale. Il segmento taskforce è una società tedesca di servizi professionali che opera con il marchio taskforce. Utilizza un modello di business e un'infrastruttura da contraente indipendente/partner e si concentra sulla fornitura di servizi di gestione interinale senior e di project management a clienti del mercato medio tedesco. Il segmento Sitrick è una società di comunicazione di crisi e pubbliche relazioni che opera con il marchio Sitrick e fornisce servizi aziendali, finanziari, transazionali e di gestione.

Il prezzo attuale dell'azione Resources Connection, Inc. è di 3.82 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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