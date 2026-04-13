Negozia Evercore Inc. - EVR CFD

Su Evercore Inc.

Evercore Inc. è una società di investment banking e di gestione degli investimenti. La società opera attraverso due segmenti: Investment Banking e Investment Management. Il segmento Investment Banking comprende l'attività di consulenza attraverso la quale l'azienda fornisce consulenza ai clienti in materia di fusioni, acquisizioni, cessioni, attivismo degli azionisti e altre transazioni aziendali strategiche, con particolare attenzione alla consulenza per le transazioni di società multinazionali e di importanti società di private equity. Il segmento fornisce inoltre consulenza in materia di ristrutturazione a società in transizione finanziaria, nonché a creditori, azionisti e acquirenti. Il segmento Gestione degli investimenti comprende l'attività di gestione patrimoniale, attraverso la quale la Società fornisce servizi di consulenza sugli investimenti, gestione patrimoniale e servizi fiduciari per individui con un elevato patrimonio netto e soggetti associati, e l'attività di private equity, che detiene partecipazioni in fondi di private equity non gestiti dalla Società.

Il prezzo attuale dell'azione Evercore Inc. è di 349.77 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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