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Su EOG Resources Inc

EOG Resources, Inc. esplora, sviluppa, produce e commercializza petrolio greggio e gas naturale nei principali bacini di produzione negli Stati Uniti, Repubblica di Trinidad e Tobago, Regno Unito, Repubblica popolare cinese, Canada e, a volte, seleziona altre aree internazionali. Le sue attività sono tutte relative all'esplorazione e alla produzione del greggio e del gas naturale. Al 31 dicembre 2016, le riserve provate nette totali ammontano a oltre 2.147 milioni di barili di petrolio equivalente (MMBoe), di cui oltre 1178 milioni di barili (MMBbl) erano riserve di petrolio greggio e condensato, oltre 416 miliardi di barili erano riserve di gas naturale e oltre 3318 miliardi di piedi cubici, o 553 MMBoe, erano riserve di gas naturale. Le sue operazioni sono concentrate nei bacini produttivi negli Stati Uniti, con particolare attenzione al petrolio greggio e, in misura minore, a quelle di gas naturale ricchi di liquidi. Ha operazioni al largo di Trinidad, nel Regno Unito nel mare d'Irlanda dell'est, nel bacino del Sichuan in Cina e in Canada.

Il prezzo attuale dell'azione EOG Resources è di 135.88 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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