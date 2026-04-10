Negozia Aumann AG - AAG CFD

Su Aumann AG

Aumann AG ha sede in Germania e produce macchinari e linee di produzione per componenti di conduttori elettrici elettrificati ed un fornitore di attrezzature per le industrie automobilistica, aerospaziale, dei beni elettrici di consumo ed altro. L'Azienda opera attraverso due segmenti: E-Mobility e Classic. Il segmento E-Mobility, progetta, produce e vende macchinari specializzati e linee di produzione automatica per soluzioni e-mobility per le industrie dell'automobile, dell'aerospazio, ferroviaria ed altre industrie del trasporto. Il segmento Classic, principalmente progetta, produce e vende macchinari specializzati e line di produzione automatica per le industrie dell'automobile, dell'aerospazio, ferroviaria, dei beni di consumo elettronici, agricola e della tecnologia per la pulizia.

Il prezzo attuale dell'azione Aumann AG è di 12.885 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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