Negozia B2Holding - B2I CFD
Su B2holding ASA
B2HOLDING ASA è una società con sede in Norvegia, che si concentra principalmente sul settore dei servizi finanziari. La Società opera come fornitore di soluzioni di debito per banche e fornitori istituzionali. La Società opera in cinque divisioni: Acquisto Debito, Recupero Crediti, Informazioni Creditizie, Recupero Crediti di Terzi, Credito al Consumo. La divisione Acquisto Debito è coinvolta nell‘acquisto di portafogli debito, in particolare Crediti in sofferenza. La divisione Recupero Crediti fornisce riscossioni ottimali attraverso soluzioni amichevoli o azioni legali. La divisione Informazioni Creditizie offre informazioni su crediti tramite Creditreform in Lettonia. La divisione Recupero Crediti di Terzi offre recupero crediti per conto di clienti. La divisione Credito al Consumo fornisce servizi di prestito. La Società opera sul mercato danese attraverso Nordic Debt Collection A/S (Nodeco).
Il prezzo attuale dell'azione B2Holding è di 24.37 NOK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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