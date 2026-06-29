Negozia Alliant Energy - LNT

Su Alliant Energy Corporation

Alliant Energy Corporation è una holding che fornisce prodotti e servizi del settore energetico, oltre a servizi industriali per l'ambiente, l'ingegneria e il trasporto. Le principali società controllate di primo livello di Alliant Energy sono Interstate Power and Light Company, Wisconsin Power and Light Company, Alliant Energy Resources Inc. e Alliant Energy Corporate Services Inc. La società ha realizzato il 48% delle entrate 2003 relative al settore energia elettrica nello Iowa, il 47% nel Wisconsin, il 3% nel Minnesota e il 2% nell'Illinois. Il 90% circa delle entrate relative al settore dell'energia elettrica è stato regolato dalle rispettive commissioni statali, mentre il restante 10% è stato regolato dalla Federal Energy Regulatory Commission. Alliant Energy ha realizzato il 48% delle entrate relative al settore gas nello Iowa, il 47% nel Wisconsin, il 3% nel Minnesota e il 2% nell'Illinois.

Il prezzo attuale dell'azione Alliant Energy è di 77.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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