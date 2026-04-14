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Su East Japan Railway Company

East Japan Railway Company è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore ferroviario. L'azienda opera in tre settori di attività. Il segmento Trasporti è impegnato nelle attività ferroviarie, di viaggio, di pulizia e manutenzione, di gestione delle stazioni, di manutenzione delle attrezzature e di produzione e manutenzione dei veicoli ferroviari. Il segmento Distribuzione e servizi è impegnato nelle attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, di vendita all'ingrosso, di trasporto su camion, di agenzia pubblicitaria e di altri servizi per la vita. Il segmento Immobiliare e alberghiero è impegnato nella gestione di centri commerciali, nel prestito di edifici per uffici, nel settore alberghiero e in altre attività di servizi. La Società è inoltre impegnata nel settore delle carte di credito e dell'elaborazione delle informazioni.

Il prezzo attuale dell'azione East Japan Railway Company è di 3511.5 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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