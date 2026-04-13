Negozia Domino’s Pizza Inc - US - DPZ CFD

Su Dominos Pizza

Domino's Pizza, Inc. è un'azienda di ristorazione rapida. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Negozi statunitensi, Supply Chain e Franchising internazionale. Il segmento dei negozi statunitensi comprende le attività relative a tutti i negozi in franchising e di proprietà della Società in tutti gli Stati Uniti. Il segmento dei negozi statunitensi comprende oltre 6.185 negozi in franchising e gestisce anche una rete di circa 375 negozi statunitensi di proprietà dell'azienda. Il segmento Supply Chain comprende principalmente la distribuzione di cibo, attrezzature e forniture ai punti vendita da parte dei centri della catena di approvvigionamento della Società negli Stati Uniti e in Canada. Il segmento Franchising internazionale comprende principalmente le attività di franchising dell'azienda nei mercati esteri. L'azienda gestisce due modelli di servizio distinti all'interno dei suoi punti vendita, che comprendono la consegna e il servizio a domicilio. L'azienda gestisce pizzerie in circa 18.800 località in oltre 90 mercati.

Il prezzo attuale dell'azione Domino’s Pizza Inc - US è di 367.29 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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