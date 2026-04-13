Negozia Dillards Cl A - DDS CFD

Su Dillard's, Inc.

Dillard's Inc. gestisce grandi magazzini al dettaglio situati principalmente nelle regioni sud-occidentali, sud-orientali e centro-occidentali degli Stati Uniti. I punti vendita della società sono ubicati nei centri commerciali provinciali e offrono una vasta gamma di capi di abbigliamento e di mobili per la casa. Dillard's vende i prodotti delle seguenti categorie merceologiche: cosmesi, abbigliamento donna e ragazzi, abbigliamento bambino, accessori e abbigliamento uomo, scarpe, accessori e lingerie e casa. Il 31 gennaio 2004 la società contava 328 punti vendita per un totale di circa 5,2 milioni di metri quadri di superficie calpestabile lorda. La società possedeva o gestiva in leasing, tramite le sue società interamente controllate, 257 negozi per un totale di circa 4 milioni metri quadrati. Dillard's, inoltre, gestiva in leasing 71 negozi di terze parti, per un totale di circa 1,115 milioni di metri quadrati.

Il prezzo attuale dell'azione Dillards Cl A è di 588.86 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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