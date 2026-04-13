Negozia Corning - GLW CFD

Su Corning Incorporated

CORNING INCORPORATED è impegnata nella produzione di vetri speciali e ceramiche. La Società opera in cinque sezioni: Tecnologie di visualizzazione, un settore che produce substrati di vetro; Comunicazioni ottiche, che si occupa della fornitura di soluzioni ottiche; Tecnologie ambientali, che produce substrati di ceramica e prodotti di filtro; Materiali di specialità, che produce prodotti che forniscono oltre 150 formulazioni di materiale per vetro, vetro ceramica e cristalli di fluoruro, e la sezione di Scienze della vita, che si occupa di sviluppare, produrre e fornire prodotti di laboratorio scientifico. La sezione delle Tecnologie di visualizzazione sviluppa, produce e fornisce i substrati di vetro utilizzando un processo di produzione di fusione. Essa produce ed elabora prodotti circa 90 impianti in circa 20 Paesi. Corning offre i suoi prodotti sotto vari marchi commerciali, tra cui Corning, Celcor, ClearCurve, DuraTrap, Eagle XG, Epic, Gorilla, HPFS, Pyrex, Steuben, Falcon, SMF-28e e Willow.

Il prezzo attuale dell'azione Corning è di 175.01 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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