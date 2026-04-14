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Su QuantumScape Corporation

QuantumScape Corporation è impegnata nello sviluppo della tecnologia delle batterie per veicoli elettrici (EV) e altre applicazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo e sulla commercializzazione delle sue batterie litio-metallo allo stato solido. Offre la tecnologia delle batterie a celle di litio-metallo allo stato solido. Il suo separatore allo stato solido è la tecnologia che consente un ciclo affidabile della batteria anodica al litio-metallo. Il separatore allo stato solido è una ceramica inorganica che viene collocata tra un catodo e un collettore di corrente anodico per formare un singolo strato di celle della batteria. Questi singoli strati saranno impilati insieme in una cella multistrato, delle dimensioni di un mazzo di carte, che sarà il fattore di forma commerciale per le batterie EV. I suoi catodi utilizzano una combinazione di materiali attivi catodici convenzionali (NMC) con un gel organico composto da un polimero organico e da un catolita liquido organico. L'azienda serve l'industria automobilistica.

Il prezzo attuale dell'azione QuantumScape Corporation è di 6.61 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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