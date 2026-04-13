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Su Freeport-McMoRan Inc

Freeport-McMoRan Inc è una società di estrazione mineraria. Opera attraverso quattro risorse geografiche con provate e probabili riserve di rame, oro e molibdeno, e produce rame per la vendita. I segmenti della Compagnia includono prodotti in rame raffinato, rame in concentrato, oro, molibdeno, petrolio ed altro. I segmenti della compagnia includono le miniere di rame di Morenci, Cerro Verde, Grasberg, le operazioni Rod & Refining e le operazioni Petrolio e Gas degli Stati Uniti. L'Azienda organizza le sue operazioni in cinque divisioni, che includono le miniere di rame del Nord America, l'estrazione nel Sud America, l'estrazione in Indonesia e le miniere di molibdeno. Il portafoglio di risorse della Compagnia include il distretto minerario di Grasberg in Indonesia, depositi d'oro e di rame, ed operazioni nelle Americhe, compreso il distretto minerario su larga scala di Morenci nel Nord America e le operazioni di Cerro Verde nel Sud America.

Il prezzo attuale dell'azione Freeport-McMoRan è di 68.32 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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