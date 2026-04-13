Negozia CoreCivic, Inc. - CXW CFD

Su CoreCivic, Inc.

CoreCivic, Inc. è una società di soluzioni governative diversificate, impegnata nella fornitura di strutture correzionali, di detenzione e di reinserimento residenziale in partnership e nella gestione di prigioni negli Stati Uniti. I principali settori di attività della Società comprendono CoreCivic Safety, CoreCivic Community e CoreCivic Properties. Il segmento CoreCivic Safety comprende circa 46 strutture correzionali e di detenzione. Il segmento CoreCivic Community comprende circa 26 centri residenziali di reinserimento. CoreCivic Community comprende anche i risultati operativi dei servizi di monitoraggio elettronico e di gestione dei casi. Il segmento CoreCivic Properties comprende circa 10 proprietà immobiliari. L'azienda fornisce una serie di soluzioni ai partner governativi che servono al bene pubblico attraverso la gestione delle carcerazioni e delle detenzioni, una rete di centri residenziali di reinserimento per aiutare a risolvere la crisi della recidiva in America e soluzioni immobiliari governative.

Il prezzo attuale dell'azione CoreCivic, Inc. è di 19.78 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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