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Su Clariant AG

Clariant AG è un produttore di prodotti chimici speciali con sede in Svizzera. Opera attraverso quattro aree di commercio: Prodotti Chimici Cura, Catalisi, Risorse Naturali, e Plastiche e Rivestimenti. L'area commerciale Prodotti Chimici Cura produce ingredienti per detergenti da bucato, ammorbidenti, disinfettanti e detergenti per stoviglie, oltre a plastificanti, fluidi decongelanti per velivoli e piste, e solventi speciali. L'area commerciale Catalisi offre una vasta gamma di catalizzatori per le industrie petrolchimiche, plastiche e della raffinazione. L'area commerciale Risorse Naturali fornisce prodotti e servizi alle industrie minerali, petrolifere e dell'estrazione. L'area commerciale Plastiche e Rivestimenti produce concentrati di colori ed additivi e soluzioni performanti per plastiche, liquidi ritardanti, additivi polimerici e cere per effetti funzionali in plastiche, rivestimenti, inchiostri ed altre applicazioni speciali, oltre a pigmenti organici, preparazioni di pigmenti e tinte speciali.

Il prezzo attuale dell'azione Clariant AG è di 8.43 CHF. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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