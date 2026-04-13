Negozia Chipotle Mexican Grill Inc - CMG CFD

Su Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill, Inc. insieme alle sue controllate, possiede e gestisce i ristoranti Chipotle Mexican Grill. I ristoranti Chipotle Mexican Grill della Società propongono un menù a base di burritos, burrito bowls (un burrito senza tortilla), quesadillas, tacos e insalate. La Società possiede e gestisce circa 2.918 ristoranti Chipotle negli Stati Uniti, 44 ristoranti Chipotle internazionali e quattro ristoranti non Chipotle. Nei suoi ristoranti Chipotle, l'azienda serve solo carne e la marchia come allevata in modo responsabile. La Società gestisce le proprie attività in base a otto regioni. Vende carte regalo, che non hanno una data di scadenza. Le filiali della Società includono Chipotle Mexican Grill, Corp.; Nova Scotia, Chipotle Mexican Grill, SAS; France Chipotle, Grill Germany GMBH; Chipotle Mexican Grill of Berwyn Heights, LLC; Chipotle Services, LLC; Chipotle Texas, LLC; CMG Concessions, LLC; CMG of Prince Georges, LLC e altre.

Il prezzo attuale dell'azione Chipotle Mexican Grill Inc è di 34.36 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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