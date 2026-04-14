Negozia NeoGenomics - NEOus CFD

Su NeoGenomics

NeoGenomics, Inc. gestisce una rete di laboratori di analisi per il cancro. L'azienda opera attraverso due segmenti: il segmento Servizi clinici e il segmento Servizi farmaceutici. Il segmento Servizi clinici fornisce vari servizi di analisi cliniche a studi patologici di comunità, studi oncologici, laboratori patologici ospedalieri, laboratori di riferimento e centri accademici con rimborso da parte di vari soggetti, tra cui la fatturazione diretta del cliente, le assicurazioni commerciali, Medicare e altri enti pubblici e i pazienti. Il segmento Pharma Services supporta le aziende farmaceutiche nei loro programmi di sviluppo dei farmaci, fornendo servizi di analisi e di analisi dei dati per gli studi clinici e la ricerca. Offre servizi di analisi che comprendono citogenetica, ibridazione in situ a fluorescenza (FISH), citometria a flusso, immunoistochimica (IHC) e imaging digitale, analisi molecolari e analisi morfologiche. L'azienda gestisce laboratori di analisi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia.

Il prezzo attuale dell'azione NeoGenomics è di 8.27 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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