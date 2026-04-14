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Su National Retail Properties Reit

National Retail Properties, Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT) completamente integrato. La Società acquisisce, possiede, investe e sviluppa proprietà affittate principalmente a locatari retail con contratti di locazione netti a lungo termine e detenute principalmente a scopo di investimento (proprietà o portafoglio di proprietà). Possiede circa 3.223 proprietà con una superficie lorda affittabile complessiva di circa 32.753.000 piedi quadrati, situate in 48 Stati. Investe principalmente in immobili al dettaglio situati all'interno di ciascun mercato locale per le linee commerciali al dettaglio dei suoi affittuari. Il suo portafoglio immobiliare è composto da 20 linee commerciali principali. Il suo portafoglio immobiliare, basato sui 20 principali rami commerciali, comprende, tra l'altro, minimarket, servizi automobilistici, ristoranti a servizio completo, ristoranti a servizio limitato, centri di intrattenimento per famiglie, centri benessere e fitness, teatri, concessionari di veicoli da diporto, parti e accessori, noleggio di attrezzature, ricambi per auto, club all'ingrosso, negozi di articoli per la casa e mobili.

Il prezzo attuale dell'azione National Retail Properties Reit è di 43.98 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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