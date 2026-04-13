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Su Crown Castle International Corp

Crown Castle International Corp. è una società di investimento immobiliare che possiede, gestisce e noleggia infrastrutture wireless condivise che sono geograficamente disperse negli Stati Uniti e a Porto Rico. I segmenti dell'Azienda comprendono torri e piccole celle. Al 31 dicembre 2016, aveva circa 40.000 torri e altre strutture, come tetti (torri collettivamente) e circa 26.500 miglia di fibra (collettivamente piccole celle e, insieme alle torri, infrastrutture wireless). Il segmento delle torri fornisce accesso, compreso lo spazio o la capacità alle sue torri, che sono geograficamente disperse negli Stati Uniti. Il segmento delle torri riflette anche alcuni servizi di rete relativi alle sue torri. Al 31 dicembre 2016, il segmento delle piccole celle ha fornito l'accesso, incluso lo spazio o la capacità, alle circa 17.000 miglia di fibra della società che supportano principalmente le reti di piccole celle. Il segmento delle piccole celle offre anche soluzioni a base di fibre.

Il prezzo attuale dell'azione Crown Castle International è di 86.19 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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