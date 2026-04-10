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Su BT Group plc

BT GROUP PLC è una società di servizi di comunicazione. L‘azienda è impegnata nella vendita di servizi di telefonia fissa, prodotti e servizi a banda larga, televisivi e di telefonia mobile, nonché soluzioni IT di reti gestite e servizi di protezione informatica. Le divisioni della società comprendono la divisione Consumer, che fornisce servizi di telefonia fissa, di banda larga, televisivi e di telefonia mobile; la divisione EE, operatore di rete mobile nel Regno Unito che fornisce servizi di comunicazioni su rete mobile e fissa per i consumatori; la divisione Business and Public Sector, che fornisce servizi di comunicazione e IT alle aziende e al settore pubblico nel Regno Unito e nella Repubblica d‘Irlanda (RoI); la divisione Global Services, che fornisce servizi IT di rete gestiti a clienti aziendali; la divisione Wholesale and Ventures, che fornisce servizi di telefonia fissa e mobile ai fornitori di comunicazioni (CP) e la divisione Openreach, che offre collegamenti in rame e in fibra ottica tra le proprie centrali e le abitazioni e le aziende.

Il prezzo attuale dell'azione BT Group PLC è di 2.155 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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