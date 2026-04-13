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Su Brixmor Property Group

Brixmor Property Group Inc. è un fondo comune di investimento immobiliare (REIT) a gestione interna. La Società svolge le proprie attività principalmente attraverso Brixmor Operating Partnership LP e le società controllate (collettivamente, la Operating Partnership). La Società si occupa di proprietà, gestione, locazione, acquisizione, cessione e riqualificazione di centri commerciali al dettaglio attraverso la Operating Partnership. I progetti della Società comprendono Dickson City Crossings, East Port Plaza, Fox Run, Gateway Plaza, Old Bridge Gateway, Pointe Orlando, Shops at Palm Lakes, Stewart Plaza, Tinley Park Plaza, Tyrone Gardens, Vail Ranch Center, Venice Village, Village at Mira Mesa e Westminster City Center. Il portafoglio nazionale della Società è situato principalmente all'interno di aree commerciali consolidate nelle 50 principali aree statistiche metropolitane degli Stati Uniti, e i suoi centri commerciali sono principalmente ancorati da rivenditori non discrezionali e orientati al valore, nonché da fornitori di servizi orientati al consumatore.

Il prezzo attuale dell'azione Brixmor Property Group è di 29.46 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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