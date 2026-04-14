Negozia Newell Brands - NWL CFD

Su Newell Brands Inc

Newell Rubbermaid è una società che produce e commercializza a livello mondiale prodotti di consumo di marca e le proprie estensioni commerciali. Rifornisce inoltre una serie di canali di vendita al dettaglio, inclusi grandi magazzini, discount, ipermercati riservati ai soci, centri per la casa, negozi di casalinghi, distributori commerciali, grandi magazzini con articoli per ufficio, negozi di cartoleria su commissione, autosaloni e negozi per animali. La società commercializza diverse linee di prodotti di consumo, offre servizi di assistenza e sviluppa nuovi prodotti. Newell Rubbermaid opera in cinque segmenti commerciali: Cleaning and Organization, Office Products, Home Fashions, Tools and Hardware e Other Businesses.

Il prezzo attuale dell'azione Newell Brands è di 3.98 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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