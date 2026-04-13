Negozia General Mills - GIS CFD

Su General Mills, Inc.

General Mills, Inc. e' un produttore e venditore di prodotti alimentari di marca, anche per animali, venduti attraverso negozi di vendita al dettaglio. La Compagnia è un fornitore di prodotti di marca e non delle industrie dei prodotti da forno e della ristorazione nel Nord America. Fornisce anche alimenti per animali attraverso la sua controllata Blue Buffalo Pet Products Inc. La Compagnia ha quattro segmenti: Commercio al Dettaglio U.S., Internazionale, Operativo Animale, e Minimarket e Ristorazione. L'Azienda offre una gamma di prodotti alimentari con attenzione alle categorie, tra cui cereali pronti da mangiare; pasti convenienti, inclusi kit di pasti, piatti etnici, pizza, zuppe, mix di contorni, colazione surgelata e antipasti surgelati; snacks, tra cui cereali, barrette nutritive e snacks caldi surgelati; yogurt, e gelato formato convenienza. Gli altri prodotti dell'Industria includono mix da forno ed ingredienti, ed impasti surgelati e refrigerati. Inoltre fornisce alimenti per cani e gatti.

Il prezzo attuale dell'azione General Mills è di 34.55 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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