Negozia Del Monte Pac - D03sg CFD

Su Del Monte Pac

Del Monte Pacific Limited è una holding di investimento con sede a Singapore. La Società, insieme alle sue controllate, è un'azienda di prodotti alimentari e bevande. I suoi segmenti includono frutta e verdura confezionate, che comprendono la vendita di prodotti trasformati a base di frutta e verdura con i marchi Del Monte e S&W, nonché con le etichette degli acquirenti; bevande, che comprendono la vendita di succo d'ananas in lattina, bevande a base di succo in vari gusti in lattina, confezioni in tetra e polietilene tereftalato (PET) e succo d'ananas concentrato; Culinaria, che comprende la vendita di prodotti confezionati a base di pomodoro, come ketchup, salsa di pomodoro, salsa per la pasta, salsa per ricette, salsa per la pizza, pasta, brodo e condimenti con quattro marchi: Del Monte, S&W, College Inn e Contadin, e Frutta fresca e altri, che comprende la vendita di ananas freschi a marchio S&W nell'area Asia-Pacifico e di ananas freschi a marchio dell'acquirente o non a marchio dell'acquirente in Asia, e la vendita di bestiame nelle Filippine. La Società opera nelle Americhe, nell'Asia e nel Pacifico e in Europa.

Il prezzo attuale dell'azione Del Monte Pac è di 0.0849 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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