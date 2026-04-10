Negozia Big Yellow Group PLC - BYG CFD

Su Big Yellow Group plc

BIG YELLOW GROUP PLC è una Società con sede nel Regno Unito, che è impegnata nella fornitura di servizi di self storage e affini. La Società opera da una piattaforma di circa 89 negozi, tra cui 16 negozi con marchio Armadillo Self Storage. La Società possiede anche oltre sette siti di sviluppo self storage Big Yellow (tra cui due siti di estensioni), di cui due con autorizzazione alla pianificazione. L'area affittabile massima di questa piattaforma è circa 5,3 milioni di piedi quadrati. Dei siti e negozi Big Yellow, circa il 96% del valore sono freehold e con contratto enfiteutico a lungo termine; i rimanenti oltre il 4% su contratto enfiteutico a breve termine. Le società controllate sono Big Yellow Self Storage Company Limited, che è un socio collettivo; Big Yellow Construction Company Limited, che è impegnata nella gestione della costruzione; Big Yellow Holding Company Limited, che è una Società di partecipazioni; BYRCo Limited, che è impegnata nella gestione della proprietà e Big Yellow Limited, che si occupa di self storage.

Il prezzo attuale dell'azione Big Yellow Group PLC è di 8.855 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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