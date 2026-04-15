Negozia Omega Healthcare - OHI CFD

Su Omega Healthcare

Omega Healthcare Investors, Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT) autoamministrato. La Società gestisce un portafoglio di strutture sanitarie a lungo termine e mutui ipotecari su strutture sanitarie situate negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La Società opera attraverso il segmento, che consiste in investimenti in proprietà immobiliari legate al settore sanitario situate negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La Società fornisce finanziamenti e capitali al settore sanitario a lungo termine, con particolare attenzione alle strutture di cura specializzate (SNF), alle strutture di vita assistita (ALF) e, in misura minore, alle strutture di vita indipendente (ILF), alle strutture di riabilitazione e di cura per acuti (strutture specializzate) e agli edifici per uffici medici (MOB). Il portafoglio della Società è costituito da locazioni a lungo termine e prestiti ipotecari con società operative del settore sanitario e affiliate. Inoltre, la Società concede selettivamente prestiti agli operatori per il capitale circolante e le spese di capitale.

Il prezzo attuale dell'azione Omega Healthcare è di 45.87 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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