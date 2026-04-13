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Su Bentley Systems, Incorporated

Bentley Systems, Incorporated è un fornitore di software per l'ingegneria delle infrastrutture, che consente ai professionisti dell'ingegneria civile, strutturale, geoprofessionale e impiantistica, alle imprese che realizzano i progetti e ai gestori delle infrastrutture. Consente flussi di lavoro digitali tra le discipline ingegneristiche, i team di progetto distribuiti, dagli uffici al campo, e tra i vari fattori di forma informatica, tra cui desktop, server on-premises, servizi cloud-native, dispositivi mobili e browser Web. Offre soluzioni per le aziende e i professionisti in tutto il ciclo di vita dell'infrastruttura. L'azienda offre una gamma di prodotti e servizi, come la gestione delle informazioni sul ciclo di vita delle risorse, l'affidabilità delle risorse, l'analisi dei ponti, la progettazione di edifici, la progettazione civile, l'edilizia, i gemelli digitali, l'ingegneria geotecnica, l'idraulica e l'idrologia, la progettazione di miniere, la simulazione e l'analisi della mobilità, la progettazione di impianti, la realizzazione di progetti, la modellazione della realtà e dello spazio, l'analisi delle strutture e i dettagli strutturali.

Il prezzo attuale dell'azione Bentley Systems, Incorporated è di 32.25 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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