Negozia Beiersdorf AG - BEI CFD

BEI Prezzo Oggi

Il prezzo di BEI oggi è di €75.5 con una variazione di +0.05€ (+0.0664%)nelle ultime 24 ore. Il prezzo di BEI ha raggiunto un massimo intraday di €76.2 e un minimo intraday di €75.2. Aggiorniamo il prezzo di BEI in tempo reale.

Beiersdorf AG Storia del prezzo

Il prezzo di BEI fluttua all'interno dei seguenti intervalli:

Giornaliero: €75.2 - €76.2

Settimanale: €73.1 - €77.2

Mensile: €70.9 - €81.25

Annuale: €70.9 - €127.25

Cosa fa Beiersdorf Aktiengesellschaft?

Beiersdorf Aktiengesellschaft è un'azienda tedesca che produce beni di consumo chimici, in particolare prodotti per uso personale e cosmetici.

Come opera Beiersdorf Aktiengesellschaft?

Beiersdorf Aktiengesellschaft opera nei segmenti di mercato Consumatori e tesa. Il segmento Consumatori fornisce prodotti per la cura della pelle e della bellezza. La gamma dei marchi comprende NIVEA, Eucerin e La prairie, che rappresentano i brand principali, e marchi regionali e locali come Hansaplast, Labello, Florena e Hidrofugal. Il segmento di business tesa sviluppa, produce e commercializza prodotti autoadesivi e soluzioni per l'industria, artigiani e consumatori, tutti a marchio tesa.

Che tipo di prodotti offre il segmento Consumatori?

Il segmento Consumatori offre una vasta gamma di prodotti per la cura della pelle e della bellezza, tra cui creme per tutti i tipi di pelle, per il viso, il corpo e le mani, stick per la cura delle labbra, deodoranti, saponi, shampoo, fasce adesive e di altro tipo.

Che cosa fa il reparto di ricerca e sviluppo di Beiersdorf Aktiengesellschaft?

Beiersdorf Aktiengesellschaft ha un proprio dipartimento di ricerca e sviluppo.

Come opera Beiersdorf Aktiengesellschaft a livello globale?

Beiersdorf Aktiengesellschaft opera tramite più di 150 filiali in tutto il mondo. La maggioranza delle filiali è di proprietà di maxingvest ag.