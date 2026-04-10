Negozia Beazley PLC - BEZ CFD

Su Beazley PLC

BEAZLEY PLC è una società di partecipazioni. La Società, attraverso le sue società controllate, è impegnata in attività assicurativa specialistica con operazioni in Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia, il Medio Oriente e Australia. Le divisioni della Società includono vita, incidenti e salute, che comprende vita, infortuni personali, sport, protezione del reddito e salute; Marina, che include classi marine come carico, energia, responsabilità marine, imbarcazioni da diporto, guerra, aviazione, pirateria e spazio; Rischi politici e contingenza, che comprende contingenza, terrorismo, politica sul rischio del credito e commercio e rapimento e riscatto; Proprietà, che comprende grande e medio mercato commerciale, piccole aziende, costruzione e ingegneria; Riassicurazione, che include catastrofe, rischio della proprietà e incidente e Linee specializzate, che sottoscrive la responsabilità professionale, responsabilità di gestione e responsabilità ambientale.

Il prezzo attuale dell'azione Beazley PLC è di 12.695 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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