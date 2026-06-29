Negozia Lincoln National - LNC

Su Lincoln National Corporation

Lincoln National Corporation (LNC) è una holding che gestisce varie attività di assicurazione e di gestione degli investimenti tramite società controllate. Il gruppo di aziende utilizza il nome "Lincoln Financial Group" come identità per la commercializzazione. Le attività della società sono divise in quattro segmenti commerciali: Lincoln Retirement, assicurazioni sulla vita, gestione degli investimenti e Lincoln UK. Il segmento Lincoln Retirement fornisce opportunità di crescita degli investimenti con imposte posticipate e di rendite vitalizie ai suoi clienti attraverso rate fisse e variabili. Il segmento assicurazioni sulla vita è incentrato sulla creazione e sulla protezione del captale con prodotti di assicurazione vita. Il segmento di gestione degli investimenti fornisce prodotti e servizi di investimento ai clienti individuali e istituzionali. Lincoln UK è incentrata sul mantenimento dei clienti esistenti e sulla gestione delle spese per un blocco chiuso di aziende del Regno Unito.

Il prezzo attuale dell'azione Lincoln National è di 36.58 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Carnival PLC - GBP, MGP Ingredients, Braze, Inc., Mizuho Financial Group, Inc., Monster Beverage e Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.