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Su Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. è una società con sede in Giappone che si occupa principalmente della produzione e della vendita di macchine movimento terra e della fornitura di servizi correlati. La Società opera in due segmenti di attività. Il settore Macchine movimento terra si occupa della produzione e della vendita di escavatori idraulici, escavatori idraulici ultra-grandi, pale gommate, attrezzature per la demolizione e la frantumazione, attrezzature per il riciclaggio dei metalli, attrezzature per la silvicoltura, dumper rigidi, attrezzature stradali, gru, attrezzature per lavori di fondazione e attrezzature per lavori a doppio braccio, nonché della fornitura di servizi per l'intero ciclo di vita delle macchine movimento terra. Il segmento Solutions Business è impegnato nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di parti di ricambio per le attrezzature minerarie, nonché nella fornitura di servizi post-vendita e di soluzioni di assistenza.

Il prezzo attuale dell'azione Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. è di 5601.3 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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