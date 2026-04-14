Negozia Eisai Co., Ltd. - 4523 CFD

Su Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. è un'azienda farmaceutica con sede in Giappone che si occupa principalmente di ricerca e sviluppo, produzione, vendita, importazione ed esportazione di prodotti farmaceutici. La Società opera in due segmenti di attività. Il segmento farmaceutico si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti farmaceutici per uso medico, farmaci generici e medicinali generici. Il segmento opera in cinque regioni: Giappone, Americhe (Nord America), Cina, EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa, Oceania), Asia e America Latina (Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, India, ASEAN, America Latina). Il segmento Altri si occupa di ricavi da licenze e di materie prime farmaceutiche. L'azienda è inoltre impegnata nella fornitura di marchi come i farmaci antitumorali Lembima e Halaven nelle aree nervosa e oncologica.

Il prezzo attuale dell'azione Eisai Co., Ltd. è di 4847.3 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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