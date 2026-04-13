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Su 3D Systems Corporation

3D SYSTEMS CORPORATION, una holding attiva nello stampaggio tridimensionale, fornisce stampanti 3D, materiali per la stampa, software, sistemi per il design digitale e altri servizi a richiesta. Tra i suoi servizi di precisione nell'ambito dell'assistenza sanitaria si possono enumerare: simulazioni, Virtual Surgical Planning (VSP), stampa di dispositivi medici e dentistici, e sonde e strumentazioni chirurgiche. Le sue soluzioni supportano applicazioni nel settore sanitario, aerospaziale, automobilistico e dei beni durevoli, pur non essendo limitate a questi. La Società offre una gamma di stampanti 3D, materiali per la stampa, software, dispositivi tattili, scanner e simulatori chirurgici virtuali. La Società dispone di un campionario di tecnologie per la stampa in 3D, tra cui si possono annoverare le seguenti: Stereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS), Direct Metal Printing (DMP), MultiJet Printing (MJP) e ColorJet Printing (CJP). La Società propone anche simulatori di realtà virtuale 3D e per applicazioni mediche.

Il prezzo attuale dell'azione 3D Systems Corporation è di 1.94 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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