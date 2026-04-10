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Su AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ha sede nei Paesi Bassi e produce metalli speciali, prodotti minerali e relativi sistemi di forni sottovuoto. La Società fornisce soluzioni di riduzione dell'anidride carbonica (CO2) per varie industrie ed è attivo in due segmenti: Ingegneria e materiali critici. Il segmento dei Materiali critici si concentra sulla produzione di metalli speciali, leghe e materiali ad alte prestazioni, tra cui leghe madri di alluminio e polveri, leghe di titanio e rivestimenti, metallo cromo, vanadio, antimonio, tantalio, niobio, silicio metallico e grafite naturale. Il segmento dell'Ingegneria gestisce impianti di trattamento termico sottovuoto e comprende la progettazione e la produzione dei sistemi di fornace di vuoto, tra cui la rifusione sottovuoto, la fusione del silicio solare e la cristallizzazione, la fusione ad induzione sottovuoto, il trattamento termico sottovuoto e ad alta pressione, il rivestimento della lama turbina e la sinterizzazione. La Società è presente in Germania, Stati Uniti, Brasile e Cina, tra gli altri Paesi.

Il prezzo attuale dell'azione AMG Advanced Metallurgical Group N.V. è di 33.2 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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