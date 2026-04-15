Negozia Sunrun Inc. - RUN CFD

Su Sunrun Inc.

Sunrun Inc. è impegnata nello sviluppo, nell'installazione, nella vendita, nella proprietà e nella manutenzione di sistemi residenziali a energia solare (progetti) negli Stati Uniti. L'azienda fornisce ai propri clienti, in mercati selezionati, sistemi di accumulo di batterie e di energia solare e vende i propri servizi a sviluppatori commerciali attraverso le proprie offerte di edifici multifamiliari e di nuove case. L'azienda installa sistemi di energia solare nelle case dei suoi clienti e fornisce loro l'energia solare prodotta da tali sistemi per un periodo iniziale di 20 o 25 anni. Inoltre, monitora, mantiene e assicura il sistema durante la durata del contratto. I suoi prodotti comprendono sistemi di pannelli solari su tetto e batterie ad energia solare. Fornisce caricabatterie per veicoli elettrici (EV), retrofit di batterie, sistemi rialimentati o in espansione, servizi di gestione dell'energia domestica e altri prodotti per l'elettrificazione domestica. Inoltre, gestisce e condivide l'energia solare immagazzinata dalle batterie per fornire vantaggi alle famiglie, ai servizi pubblici e alla rete elettrica.

Il prezzo attuale dell'azione Sunrun Inc. è di 12.05 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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