Negozia Marqeta, Inc. - MQ CFD

Su Marqeta, Inc.

Marqeta, Inc. è impegnata nella fornitura di moderne soluzioni per l'emissione di carte e l'elaborazione dei pagamenti. L'azienda gestisce Marqeta Platform, una piattaforma di interfaccia per programmi applicativi aperta e basata su cloud, che consente alle aziende di sviluppare esperienze di carte di pagamento moderne e prive di attrito per casi d'uso commerciali e di consumo che costituiscono il fulcro o il supporto della loro attività principale. La piattaforma offre tre funzionalità principali: Marqeta Issuing, Marqeta Processing e Marqeta Applications. L'azienda offre soluzioni come i servizi on-demand, il buy now pay later, la gestione delle spese, i viaggi, i prestiti alternativi, gli esborsi e gli incentivi. L'azienda offre le sue soluzioni a vari settori, tra cui banche digitali, incentivi e premi, viaggi online, prestiti alle piccole imprese, servizi on-demand, media e agenzie pubblicitarie, finanziamenti ai punti vendita, assicurazioni e mercati al dettaglio. Tra i suoi clienti figurano aziende come Affirm, DoorDash, Instacart, Klarna e Square.

Il prezzo attuale dell'azione Marqeta, Inc. è di 4.04 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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