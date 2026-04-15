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Su SYSCO Corporation

Sysco Corporation (Sysco) è un distributore di prodotti alimentari e affini principalmente per l'industria del foodservice o del food-away-from-home. I segmenti della società comprendono Broadline, SYGMA e Other. Il segmento Broadline include le sue operazioni di Broadline situate nelle Bahamas, in Canada, Costa Rica, Irlanda, Messico e Stati Uniti. Le società operative Broadline distribuiscono una linea completa di prodotti alimentari e una gamma di prodotti non alimentari sia a clienti tradizionali e catene di ristoranti, ospedali, scuole, hotel, ristoratori industriali e altri luoghi in cui vengono serviti prodotti alimentari. Le società operative di SYGMA distribuiscono una linea completa di prodotti alimentari e una gamma di prodotti non alimentari ad alcune sedi di clienti di catene di ristoranti. L'altro segmento comprende i prodotti speciali dell'azienda; operazioni di carne su misura; alloggio segmenti dell'industria; una società che distribuisce prodotti importati speciali; una società che distribuisce a clienti internazionali e la piattaforma Sysco Ventures.

Il prezzo attuale dell'azione Sysco è di 73.95 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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