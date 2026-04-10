Negozia Aarhuskarlshamn - AAK CFD

Su AAK AB (publ)

AAK AB (publ), nota anche come AarhusKarlshamn publ AB, è una holding con sede in Svezia attiva principalmente nel settore della trasformazione alimentare. La società raffina gli oli vegetali per prodotti specializzati. La società è organizzata, insieme a delle società controllate, in tre divisioni aziendali: la divisione Food Ingredients include il grasso di cottura, alternative al grasso lattiero-caseario, grassi per gelato, latte artificiale e ingredienti oleosi/grassi, tra gli altri; la divisione Chocolate & Confectionery Fats fornisce cioccolato e confetteria, che vanno da prodotti sviluppati per un maggior effetto, maggiore salubrità, con una durata di conservazione maggiore fino ad arrivare all'economicità, al know-how, alla tecnologia e ai servizi, nonché la divisione Technical Products & Feed che include cera dorata, acidi grassi, glicerina, sostanze chimiche per la disinchiostrazione e mangime animale. La società gestisce Kamani Oil Industries Pvt Ltd. come società controllata di maggioranza.

Il prezzo attuale dell'azione Aarhuskarlshamn è di 247.5 SEK. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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