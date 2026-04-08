Tesla, Inc. (TSLA) quota a $348,74 alle 12:38 UTC del 7 aprile 2026, all'interno di un range intraday di $347,28–$367,01. I risultati passati non sono indicatori affidabili dei risultati futuri.

La pressione su TSLA riflette diversi fattori convergenti: le consegne di veicoli del Q1 2026 pari a 358.023 unità hanno mancato le stime consensus di Wall Street di circa 365.000–370.000 unità, segnando il secondo trimestre consecutivo al di sotto delle aspettative (CNBC, 2 aprile 2026); i mercati azionari più ampi hanno subito stress significativo dopo che l'S&P 500 ha registrato la perdita settimanale più marcata dal marzo 2020, causata dall'annuncio della Cina di tariffe ritorsive del 34% su tutti i beni statunitensi in seguito alle misure tariffarie del Liberation Day del Presidente Trump, che hanno cancellato una capitalizzazione di mercato globale stimata in $6,6 trilioni (Yahoo Finance, 3 aprile 2026); e la scadenza di importanti incentivi fiscali federali statunitensi per i veicoli elettrici ha aggiunto ulteriori venti contrari alla domanda per Tesla nel suo mercato domestico (Teslarati, 6 aprile 2026).

Previsioni azioni Tesla 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 7 aprile 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Tesla coprono un'ampia gamma, influenzate dal mancato raggiungimento delle consegne Q1 2026 di 358.023 unità rispetto a un consensus Bloomberg di circa 372.000, dalla pressione continua sui margini e dalle opinioni divergenti sul valore a lungo termine dell'autonomia e della pipeline AI di Tesla.

J.P. Morgan (underweight, visione ribassista della casa)

L'analista di J.P. Morgan Ryan Brinkman ribadisce un rating underweight e una previsione per le azioni TSLA a dicembre 2026 di $145. Brinkman riduce la sua stima EPS 2026 a $1,80 da $2, citando consegne Q1 che sono risultate inferiori del 4% rispetto al consensus Bloomberg e del 7% rispetto alla previsione stessa di J.P. Morgan di 385.000 unità, con un inventario invenduto stimato di 164.000 unità che rappresenta un accumulo record (Investing.com, 6 aprile 2026).

BNP Paribas Exane (underperform, target ridotto)

BNP Paribas Exane ribadisce un rating underperform e un target di prezzo su TSLA di $280, ridotto da $313, osservando che le consegne Q1 2026 rappresentano 'un altro fattore che contribuisce alla situazione azionaria difficile di TSLA' e che la crescita della flotta robotaxi rimane limitata a due città. La società segnala che il ritmo del programma robotaxi e la traiettoria del free cash flow 2026 sono le variabili critiche per l'anno (MarketScreener, 2 marzo 2026).

Truist Financial (hold, target abbassato)

Truist Financial abbassa il suo target di prezzo TSLA a $400 da $438 e mantiene un rating hold, dopo che il risultato delle consegne Q1 di Tesla di 358.000 unità è stato inferiore alle stime precedenti. Il target rivisto implica circa il 14,7% di rialzo rispetto all'ultimo prezzo del 7 aprile 2026, con Truist che cita il deficit di consegne e l'aumento della concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici come base per la riduzione (Investing.com, 2 aprile 2026).

Canaccord Genuity (buy, target adeguato)

L'analista di Canaccord Genuity George Gianarikas ribadisce un rating buy e un target di prezzo su TSLA di $420, ridotto da $520, citando una ricalibrazione della valutazione dopo il mancato raggiungimento delle consegne Q1. Gianarikas mantiene una posizione costruttiva, poiché la società continua a sostenere le prospettive a lungo termine della domanda di veicoli elettrici di Tesla e la narrativa dei veicoli autonomi (Investing.com, 6 aprile 2026).

Wedbush (outperform, target più alto di Wall Street)

L'analista di Wedbush Dan Ives ribadisce un rating outperform e un target di prezzo su TSLA di $600. Ives basa il caso rialzista su quella che definisce l'infrastruttura AI e autonomia 'TeraFab' di Tesla, con un lancio di robotaxi previsto per raggiungere più di 30 città statunitensi nel 2026 e la società che cita l'opzionalità AI a lungo termine come giustificazione per mantenere il target di prezzo più alto di Wall Street (MarketBeat, 27 marzo 2026).

Tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Tesla vanno da $145 a $600. Il filo conduttore tra le note ribassiste e neutrali è il mancato raggiungimento delle consegne Q1 e il rischio di esecuzione dei veicoli autonomi, mentre il caso rialzista si basa principalmente sulle tempistiche di monetizzazione dell'AI e dei robotaxi.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono indicatori affidabili dei risultati futuri.

Prezzo azioni TSLA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni TSLA quota a $348,74 alle 12:38 UTC del 7 aprile 2026, con l'ultimo prezzo che si posiziona al di sotto di ogni media mobile chiave sul grafico giornaliero, secondo i dati di TradingView. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si collocano approssimativamente a $382/$402/$422/$397, tutte al di sopra del prezzo attuale, con un allineamento ribassista attraverso il cluster coerente con un trend al ribasso che rimane in vigore.

Gli indicatori di momentum sono cauti ai livelli attuali. L'RSI a 14 giorni segna 36,52, in territorio neutrale-inferiore e si avvicina, anche se non ancora, alle soglie convenzionalmente considerate di ipervenduto. L'ADX(14) a 28,25 indica che è in atto un trend consolidato, dando un certo peso al movimento direzionale al ribasso prevalente.

Il punto pivot classico a $380,09 rappresenta il riferimento più vicino sopra; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista la zona R1 vicino a $408, con R2 vicino a $444 come riferimento successivo oltre quello.

Al ribasso, l'S1 classico a $343,80 è il riferimento di supporto più vicino sotto l'ultimo prezzo del 7 aprile 2026 di $348,74; una chiusura sotto quel livello potrebbe aprire la strada verso S2 vicino a $315,85, mentre un rimbalzo che si ferma al pivot o al cluster di medie mobili potrebbe rafforzare la struttura attuale (TradingView, 7 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione ad acquistare o vendere alcuno strumento.

Storico del prezzo delle azioni Tesla (2024–2026)

Il prezzo delle azioni TSLA ha quotato nel range di $168–$183 in aprile 2024, con una chiusura di $173,04 l'8 aprile 2024, riflettendo un periodo di debolezza sostenuta dopo che il titolo era sceso bruscamente dai massimi della fine del 2021.

Un recupero significativo ha preso slancio durante la fine del 2024, alimentato dal rinnovato appetito degli investitori per le mega-cap tech e dalla narrativa AI e autonomia di Tesla. TSLA ha chiuso a $402,68 il 31 dicembre 2024, essendosi più che raddoppiato dai minimi di aprile 2024, e ha spinto fino a un massimo intraday di $462,61 il 2 gennaio 2026 prima che lo slancio svanisse.

Il 2026 si è aperto con ulteriore pressione di vendita. TSLA ha chiuso a $439,70 il 2 gennaio 2026, poi è scivolato al ribasso durante febbraio e marzo, mentre il mancato raggiungimento delle consegne Q1 di 358.023 unità ha pesato sul sentiment. Il titolo ha perso ulteriore terreno all'inizio di aprile, scendendo a un minimo intraday di $214,34 il 7 aprile 2025 – un livello da cui TSLA si è da allora ripreso ampiamente, sebbene il forte drawdown del Q1–Q2 2025 serva da promemoria di quanto rapidamente le condizioni possano cambiare.

TSLA ha quotato per ultimo a $348,74 il 7 aprile 2026, in calo di circa il 22,6% da inizio anno rispetto alla chiusura del 31 dicembre 2025 di $450,09, ma in rialzo di circa il 45,4% su base annua rispetto alla chiusura del 7 aprile 2025 di $239,80.