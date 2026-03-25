Stellantis N.V. (STLAM) quota a €5,63 nelle prime contrattazioni europee alle 11:37 UTC del 19 marzo 2026, all'interno di un range intraday di €5,55–€5,87. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment sul titolo rimane sotto pressione a causa del reset strategico di febbraio 2026 della società, che ha incluso una svalutazione di €25,4 miliardi e la sospensione del dividendo 2026, dopo che Stellantis ha riconosciuto di aver sovrastimato l'adozione dei veicoli elettrici e registrato una perdita netta annuale storica di €22,3 miliardi per il 2025 (Yahoo Finance, 26 febbraio 2026). Un report di Bloomberg del 12 marzo 2026 ha riferito che i dirigenti di Stellantis hanno tenuto colloqui con i produttori cinesi di veicoli elettrici Xiaomi e Xpeng per potenziali investimenti nelle sue operazioni europee, incluse possibili partecipazioni in Maserati, senza accordi finalizzati a quella data (Bloomberg, 12 marzo 2026). Il più ampio settore automobilistico europeo affronta ulteriori venti contrari da una tariffa statunitense del 15% sulle esportazioni di veicoli UE, in vigore dall'agosto 2025 nell'ambito dell'accordo commerciale UE-USA, che continua a pesare sulle prospettive di costo per i produttori europei, inclusi i marchi Stellantis prodotti in Francia e Italia (Reuters, 25 settembre 2025).

Previsioni azioni Stellantis 2026–2030: target price di terze parti

Al 19 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni Stellantis riflettono le conseguenze della svalutazione di €22,2 miliardi e della sospensione del dividendo annunciata dal gruppo a febbraio 2026.

MarketScreener (consensus multi-broker)

MarketScreener aggrega 27 analisti che coprono STLAM quotata a Milano e riporta un consensus medio Outperform con un target price medio a 12 mesi di €8,18, un massimo di €16 e un minimo di €5 – uno spread di circa +39% sopra l'ultima chiusura di €5,88 al momento della compilazione. L'ampia dispersione riflette ipotesi diverse sul ritmo di esecuzione della ristrutturazione, il costo netto delle tariffe statunitensi di €1,6 miliardi per il 2026 del gruppo e i recenti downgrade del rating creditizio da parte di S&P e Moody's (MarketScreener, 17 marzo 2026).

Fintel (tracker consensus)

Fintel riporta un target price medio rivisto a un anno per STLAM di €8,45, in calo del 14,92% rispetto al consensus precedente di €9,93 al 1° febbraio 2026. Le stime individuali all'interno dell'aggregazione vanno da un minimo di €5,05 a un massimo di €13,12, con la revisione al ribasso attribuita ai tagli degli analisti dopo i risultati dell'intero anno 2025 e il reset delle guidance del gruppo (Fintel, 12 marzo 2026).

Reuters (contesto emissione obbligazionaria)

Reuters riporta che Stellantis ha prezzato un'offerta obbligazionaria ibrida multi-tranche da €5,0 miliardi il 10 marzo 2026, attirando ordini di picco superiori a €19,0 miliardi su due tranche in euro e una tranche in sterline. Gli analisti hanno descritto l'operazione come una misura di gestione della liquidità destinata a sostenere il bilancio del gruppo prima di circa €2,0 miliardi in pagamenti di ristrutturazione in contanti dovuti durante il 2026, mentre il pricing obbligazionario ha offerto un punto di riferimento esterno per la fiducia degli investitori nel credito (Reuters, 11 marzo 2026).

TradingView (aggregato analisti)

TradingView aggrega le stime degli analisti per STLAM e riporta un target price medio a 12 mesi di €9,04, con una stima massima di €12,50 e una minima di €6, basata sulle ultime stime broker disponibili compilate sulla piattaforma. Il punto medio si colloca circa il 60% sopra l'ultima chiusura STLAM di €5,63 al 19 marzo 2026, riflettendo il divario tra i livelli di trading attuali e le valutazioni fondamentali a lungo termine (TradingView, 17 marzo 2026).

Sintesi: Tra queste fonti, le previsioni sulle azioni Stellantis variano da €5 a €16, con punti medi del consensus che si concentrano vicino a €8,18–€9,04. I temi comuni includono revisioni al ribasso post-risultati, un'ampia gamma di stime guidata dall'incertezza sulla ristrutturazione e un consensus ampiamente Outperform/Hold materialmente superiore all'attuale prezzo spot di €5,63.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni STLAM: panoramica tecnica

Secondo i dati di TradingView, sul grafico giornaliero, il prezzo delle azioni STLAM quota a €5,63 alle 11:37 UTC del 19 marzo 2026, posizionato al di sotto di ogni media mobile principale e all'interno di un pronunciato allineamento ribassista. Le SMA a 20/50/100/200 giorni si impilano a €6,21, €7,15, €8,24 e €8,31, ciascuna ben al di sopra del prezzo attuale, confermando un segnale di vendita lungo l'intera scala delle medie mobili. La Hull moving average (9) a €5,68 aggiunge un segnale direzionale a breve termine che punta anch'esso al ribasso, mentre la media mobile ponderata per volume (20) a €6,26 rafforza la zona di resistenza superiore che inizia appena sopra il massimo intraday di €5,87.

Il momentum è debole ma non ancora ipervenduto su tutte le misure. L'RSI a 14 giorni si attesta a 32,0, in territorio neutrale-basso e in avvicinamento alla soglia convenzionale di ipervenduto, senza averla attraversata in modo decisivo. L'ADX (14) legge 33,1, indicando un downtrend consolidato e attivo piuttosto che un range privo di direzione, il che tempera qualsiasi interpretazione del livello RSI come segnale di imminente inversione.

Al rialzo, il punto pivot classico (P) a €7,16 rappresenta il primo riferimento superiore significativo; una chiusura giornaliera sopra quel livello porterebbe in vista R1 a €8,60. La base line Ichimoku a €6,25 e la SMA a 10 giorni a €5,88 formano un soffitto intermedio più vicino appena sopra il massimo intraday.

Al ribasso, S1 a €5,51 è il riferimento immediato sotto il prezzo attuale di €5,63, seguito da S2 a €4,08. Una chiusura sotto €5,51 potrebbe aprire la strada alla zona S2, poiché non c'è alcun supporto strutturale significativo di medie mobili sotto il prezzo attuale (TradingView, 19 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni Stellantis (2024–2026)

Il prezzo delle azioni STLAM quotava vicino a €27,24 intorno a marzo 2024, segnando il punto più alto della finestra biennale, prima che iniziasse a prendere piede una lunga discesa in gran parte ininterrotta.

Nel secondo semestre del 2024, il titolo ha perso circa metà del suo valore, scendendo da quel picco per chiudere a €12,44 il 30 settembre 2024, mentre la fiducia degli investitori nella strategia EV del gruppo si erodeva e le guidance sugli utili venivano ripetutamente tagliate. Ha chiuso il 2024 a €12,60, in forte calo rispetto ai massimi primaverili, e ha portato quella debolezza nel 2025.

Al 19 marzo 2025, STLAM scambiava a €11,66, e le vendite sono accelerate nella seconda metà del 2025 e all'inizio del 2026. Il movimento più brusco in un singolo giorno è arrivato il 6 febbraio 2026, quando il titolo ha chiuso a €6,23, un calo di circa il 24% in una sessione, dopo che Stellantis ha svelato un reset strategico da €22,2 miliardi e sospeso il dividendo.

Un breve recupero ha riportato il prezzo verso €6,98 entro il 27 febbraio 2026, ma il rimbalzo si è affievolito. STLAM ha chiuso a €5,63 il 19 marzo 2026, circa il 42,0% in calo da inizio anno e il 51,7% in calo su base annua.