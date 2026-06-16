Scopri l'IPO di SpaceX, incluso il suo modello di business, la valutazione, i principali fattori che influenzano il prezzo e come fare trading sui CFD su SpaceX su Capital.com. I contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine, e la leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite.

Questa è una comunicazione di marketing e non deve essere interpretata come consulenza di investimento. Le azioni IPO possono essere altamente volatili. Le prime negoziazioni possono comportare rapidi movimenti di prezzo, storico di negoziazione limitato e rischio significativo.

Punti chiave SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a 135$ per azione prima della quotazione sul Nasdaq del 12 giugno 2026 con il ticker SPCX.

L'IPO ha raccolto 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di 555,56 milioni di azioni, valutando SpaceX circa 1,77 trilioni di dollari.

SPCX ha aperto a 150$ il 12 giugno 2026 e ha chiuso a 160,95$, un guadagno del primo giorno del 19,2%. Il titolo ha raggiunto un massimo intraday di 176,52$, mentre il volume di scambi ha superato i 500 milioni di azioni.

La chiusura del primo giorno ha portato la capitalizzazione di mercato di SpaceX a circa 2,1–2,2 trilioni di dollari, posizionandola tra le maggiori società quotate negli Stati Uniti per valore di mercato.

La crescita di Starlink, l'attività di lancio, i progressi di Starship e le future spese in conto capitale sono centrali per come i mercati pubblici potrebbero valutare SpaceX.

L'IPO ha attirato controlli sulla valutazione, la governance, la protezione degli investitori, la partecipazione retail e il possibile impatto dell'inclusione negli indici.

SpaceX ha allocato circa il 22,5% dell'IPO agli investitori retail – ben al di sopra del tipico 5–10% per le grandi quotazioni statunitensi – contribuendo a una forte domanda retail nel primo giorno.

I CFD su azioni SpaceX sono ora disponibili su Capital.com, consentendo ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di SPCX senza possedere le azioni sottostanti.

Le azioni IPO possono essere volatili e i CFD sono prodotti con leva, il che significa che sia i profitti che le perdite possono essere amplificati.

Le opzioni su SPCX inizieranno a essere negoziate il 16 giugno 2026; l'attività iniziale sulle opzioni potrebbe essere intensa e volatile.

Ultime notizie sull'IPO di SpaceX: 15 giugno 2026

Le azioni SpaceX hanno aperto le negoziazioni il 12 giugno 2026 a 150$, in rialzo rispetto al prezzo IPO di 135$, e hanno chiuso a 160,95$ – un guadagno del primo giorno del 19,2% – conferendo alla società una capitalizzazione di mercato di circa 2,1–2,2 trilioni di dollari alla chiusura (CBS News, 12 giugno 2026). Durante la sessione, SPCX ha toccato un massimo intraday di 176,52$ prima di ritracciare (CNN Business, 12 giugno 2026). La chiusura dell'offerta IPO è prevista per il 15 giugno 2026, soggetta alle consuete condizioni, con i sottoscrittori che detengono un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 83,33 milioni di azioni aggiuntive a 135$ (Reuters, 12 giugno 2026). Se esercitata interamente, l'opzione greenshoe potrebbe aggiungere fino a 11,25 miliardi di dollari ai proventi totali.

Il debutto è stato ampiamente seguito come test dell'appetito degli investitori per le grandi quotazioni tecnologiche e legate all'AI. Il volume di scambi ha superato i 500 milioni di azioni nel primo giorno, riflettendo l'entità della domanda istituzionale e retail. Alcuni operatori di mercato hanno visto l'apertura forte come un indicatore della domanda per una più ampia pipeline di grandi IPO tecnologiche previste per il 2026 (New York Times, 14 giugno 2026).

L'allocazione retail finale è stata confermata a circa il 22,5% dell'offerta – al di sotto del 30% inizialmente discusso, ma comunque ben al di sopra del 5–10% tipico delle grandi quotazioni statunitensi. L'allocazione retail insolitamente ampia ha contribuito a una forte partecipazione retail nel primo giorno, in particolare tra gli investitori che non erano riusciti a ottenere azioni al prezzo IPO (CNBC, 12 giugno 2026).

La valutazione probabilmente rimarrà un'area chiave di attenzione. Alla chiusura del primo giorno di SPCX a 160,95$, il titolo scambiava a circa 112 volte i suoi ricavi del 2025, significativamente al di sopra dei multipli comparabili delle mega-cap tecnologiche (Ion Analytics, 9 aprile 2026). Morningstar ha riconfermato la sua stima di fair value di 780 miliardi di dollari, o 63$ per azione, dopo il debutto, citando il moat ristretto nelle attività di lancio e satelliti e l'ampia incertezza sull'unità xAI (Morningstar UK, 11 giugno 2026; (Morningstar.com, 9 giugno 2026).

Le opzioni su SPCX inizieranno a essere negoziate martedì 16 giugno 2026 (SpotGamma, 10 giugno 2026). Data la dimensione del flottante, l'allocazione retail e il livello di attenzione degli investitori sulla quotazione, l'attività iniziale sulle opzioni potrebbe essere intensa e volatile. Il trading di opzioni può anche influenzare il prezzo delle azioni sottostanti attraverso l'attività di copertura, in particolare nelle prime fasi di price discovery (Reuters, 12 giugno 2026).

Quando è avvenuta l'IPO di SpaceX?

SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO dopo la chiusura del mercato statunitense l'11 giugno 2026, con le azioni che hanno iniziato a essere negoziate il 12 giugno 2026 sul Nasdaq Global Select Market e sul Nasdaq Texas con il ticker SPCX (CNBC, 12 giugno 2026). SpaceX aveva precedentemente presentato riservata alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 1° aprile 2026 (CNBC, 1° aprile 2026; Bloomberg, 1° aprile 2026) e ha depositato pubblicamente il suo prospetto S-1 il 20 maggio 2026, offrendo agli investitori una prima visione pubblica delle sue finanze interne e dei fattori di rischio (Yahoo Finance, 20 maggio 2026). L'annuncio del prezzo della società ha confermato il prezzo di offerta di 135$, la vendita di 555,56 milioni di azioni e la chiusura dell'offerta, prevista per il 15 giugno 2026, soggetta alle consuete condizioni di chiusura (Reuters, 3 giugno 2026).

Il roadshow di SpaceX è iniziato il 4 giugno 2026 – prima della settimana precedentemente riportata a partire dall'8 giugno – dopo che la revisione della SEC si è mossa più velocemente del previsto (Reuters, 16 maggio 2026). Il prezzo delle azioni è stato confermato dopo la chiusura del mercato l'11 giugno 2026 a 135$ per azione, con le azioni che hanno aperto le negoziazioni il 12 giugno a 150$ (CBS News, 12 giugno 2026). La società ha venduto 555,56 milioni di azioni, raccogliendo 75 miliardi di dollari con una valutazione di 1,77 trilioni di dollari – la più grande IPO nella storia del mercato azionario (LA Times, 11 giugno 2026).

I fattori chiave della tempistica dell'IPO includono:

Fattore Perché è importante Revisione SEC SpaceX ha presentato riservata una dichiarazione di registrazione alla SEC il 1° aprile 2026 e ha depositato pubblicamente il suo S-1 il 20 maggio 2026; il deposito pubblico fornisce dettagli su finanze, fattori di rischio e struttura azionaria (Yahoo Finance, 20 maggio 2026). Domanda del roadshow Il roadshow di SpaceX è iniziato intorno al 4–5 giugno 2026; l'IPO ha successivamente fissato il prezzo a 135$ per azione, fornendo ai trader un punto di riferimento fisso per il primo giorno di negoziazione (Reuters, 12 giugno 2026). Condizioni di mercato L'IPO ha debuttato in un giorno in cui sia l'S&P 500 che il Nasdaq sono saliti, collocando la quotazione in una sessione di mercato più ampia più solida (24/7 Wall St., 12 giugno 2026). Crescita di Starlink La base di abbonati e i ricavi di Starlink – stimati al 58% dei ricavi totali di SpaceX nel 2024 – sono centrali nelle discussioni sulla valutazione (SpaceXStock.com, 25 marzo 2026). Struttura dell'IPO Reuters ha riportato che Elon Musk sta discutendo l'allocazione fino al 30% delle azioni IPO agli investitori retail – almeno tre volte il tipico 5–10% riservato nelle offerte pubbliche standard (Reuters, 3 giugno 2026; Seeking Alpha, 26 marzo 2026). Opzione greenshoe (sovrallocazione) I sottoscrittori detengono un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 83,33 milioni di azioni aggiuntive a 135$, aggiungendo potenzialmente 11,25 miliardi di dollari ai proventi totali; questo potrebbe anche fungere da meccanismo di stabilizzazione del prezzo al di sotto del prezzo di offerta. Lancio del mercato delle opzioni Le opzioni su SPCX iniziano a essere negoziate il 16 giugno 2026, due giorni di negoziazione dopo l'IPO; l'attività iniziale potrebbe essere intensa e volatile, il che potrebbe causare ulteriori oscillazioni di prezzo nel titolo sottostante.

SpaceX è stato precedentemente discusso come possibile candidato per uno spin-off di Starlink. Tuttavia, le attuali notizie indicano una quotazione più ampia di SpaceX piuttosto che un'IPO autonoma confermata di Starlink.

Cos'è SpaceX?

SpaceX, o Space Exploration Technologies Corp., è una società aerospaziale e di comunicazioni satellitari quotata negli Stati Uniti fondata da Elon Musk nel 2002. Sviluppa razzi, veicoli spaziali e reti satellitari utilizzati per lanci commerciali, missioni governative, connettività a banda larga e futuri progetti di trasporto spaziale.

Le sue principali operazioni includono lanci di razzi Falcon, missioni di veicoli spaziali Dragon, sviluppo di Starship e servizi internet satellitari Starlink.

Tappe fondamentali nel percorso di SpaceX

2002 – Elon Musk fonda SpaceX.

– Elon Musk fonda SpaceX. 2008 – Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita.

– Falcon 1 diventa il primo razzo a propellente liquido sviluppato privatamente a raggiungere l'orbita. 2012 – Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare merci alla Stazione Spaziale Internazionale.

– Dragon diventa il primo veicolo spaziale commerciale a consegnare merci alla Stazione Spaziale Internazionale. 2020 – SpaceX lancia astronauti della NASA verso la ISS, diventando la prima società privata a completare una missione orbitale con equipaggio.

– SpaceX lancia astronauti della NASA verso la ISS, diventando la prima società privata a completare una missione orbitale con equipaggio. 2025 – Starlink si espande ulteriormente nei mercati della banda larga consumer, enterprise, marittima e aeronautica.

– Starlink si espande ulteriormente nei mercati della banda larga consumer, enterprise, marittima e aeronautica. 2026 – SpaceX ha completato la più grande IPO della storia, raccogliendo 75 miliardi di dollari a 135$ per azione l'11 giugno 2026; le azioni hanno aperto a 150$ e chiuso a 160,95$ (+19,2%) il 12 giugno sul Nasdaq con il ticker SPCX (CNBC, 12 giugno 2026); calcoli riportati hanno messo il patrimonio netto di Elon Musk sopra 1 trilione di dollari al momento del debutto (Reuters, 11 giugno 2026).

Come guadagna SpaceX?

SpaceX genera ricavi da un mix di servizi di lancio, contratti governativi, abbonamenti a banda larga satellitare e progetti tecnologici emergenti.

Fonte di ricavo Descrizione Servizi di lancio Tariffe da società commerciali, NASA e agenzie di difesa per lanci di satelliti, merci ed equipaggi. Abbonamenti Starlink Tariffe mensili per banda larga da utenti residenziali, enterprise, marittimi, aeronautici e altri. Contratti governativi Contratti a lungo termine e pagamenti per missioni legati a programmi civili, di difesa ed esplorazione spaziale. Dispiegamento satellitare Lanci a pagamento per aziende e istituzioni che collocano satelliti in orbita. Iniziative emergenti Aree più recenti inclusi servizi direct-to-cell, missioni basate su Starship e concetti di infrastrutture spaziali.

SpaceX avrebbe generato circa 15–16 miliardi di dollari di ricavi e circa 8 miliardi di dollari di profitto nel 2024, secondo quanto riportato da Reuters a gennaio 2026. The Information ha riportato ad aprile 2026 che i ricavi di SpaceX del 2025 hanno superato i 18,5 miliardi di dollari, anche se la società ha registrato una perdita di quasi 5 miliardi di dollari per l'anno (Outlook Business, 10 aprile 2026). I rapporti hanno attribuito quell'inversione in gran parte all'integrazione di xAI, l'impresa di intelligenza artificiale di Elon Musk, che SpaceX ha acquisito a febbraio 2026 (Reuters, 4 febbraio 2026). Starlink è ampiamente visto come il principale motore della crescita commerciale di SpaceX, rappresentando circa 10 miliardi di dollari dei ricavi totali nel 2025 e generando circa 6 miliardi di dollari di EBITDA dalle sue operazioni principali di lancio e satelliti.

Cosa potrebbe influenzare il prezzo delle azioni SpaceX in tempo reale?

Ora che SpaceX è quotata in borsa, il suo prezzo azionario potrebbe essere influenzato dalle prestazioni operative, dai dati finanziari riportati, dalla domanda degli investitori, dalla regolamentazione e dalle condizioni di mercato più ampie. Gli stessi temi potrebbero anche influenzare il sentiment verso altre società spaziali, satellitari e aerospaziali. I CFD su azioni SpaceX su Capital.com seguono i movimenti del prezzo azionario sottostante SPCX senza dare ai trader la proprietà delle azioni.

I fattori chiave del prezzo post-quotazione includono:

Inclusione negli indici

L'idoneità agli indici è un potenziale driver a breve termine per SPCX. Il Nasdaq ha modificato le sue regole prima della quotazione per consentire alle grandi IPO di entrare nel Nasdaq-100 dopo soli 15 giorni di negoziazione, a condizione che il titolo si collochi tra le prime 40 partecipazioni per capitalizzazione di mercato – una soglia che SpaceX sembra probabile superare in base al suo valore di mercato del primo giorno. Una volta idonea, i fondi indicizzati Nasdaq-100 e gli ETF che seguono l'indice, incluso QQQ, potrebbero dover acquistare un'allocazione proporzionale di azioni SPCX, il che potrebbe creare una domanda strutturale di acquisto.

Il Nasdaq ha modificato le sue regole per consentire l'ingresso accelerato nel Nasdaq-100 dopo 15 giorni di negoziazione per grandi IPO che soddisfano i requisiti di capitalizzazione di mercato (Financial Times, 30 aprile 2026). Anche FTSE Russell ha modificato le sue regole, consentendo alle società megacap di entrare negli indici Russell dopo soli cinque giorni di negoziazione (WSJ, 27 maggio 2026). Questi cambiamenti potrebbero creare una domanda di acquisto significativa da parte dei fondi passivi se SPCX viene aggiunta ai principali indici (Business Insider, 24 maggio 2026).

Lancio del mercato delle opzioni

Le opzioni su SPCX iniziano a essere negoziate il 16 giugno 2026. L'attività iniziale sulle opzioni potrebbe aumentare la volatilità e l'attività di copertura nel titolo sottostante (Reuters, 12 giugno 2026).

Stabilizzazione greenshoe

I sottoscrittori, guidati da Goldman Sachs e Morgan Stanley, detengono un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 83,33 milioni di azioni aggiuntive a 135$, per un valore fino a 11,25 miliardi di dollari (Reuters, 12 giugno 2026). Questo potrebbe essere utilizzato come parte della stabilizzazione post-IPO se il titolo scambia vicino o al di sotto del prezzo di offerta (WSJ, 12 giugno 2026).

Crescita degli abbonati e redditività di Starlink

Starlink dovrebbe essere centrale per il caso di investimento in SpaceX. Il servizio internet satellitare ha superato i 10 milioni di abbonati a febbraio 2026, dopo aver raddoppiato la sua base clienti nel 2025 da 4,5 milioni a 9 milioni.

I potenziali driver di prezzo includono:

Crescita degli abbonati nei mercati esistenti e nuovi

Ricavo medio per utente

Cambiamenti di prezzo e costi hardware

Adozione enterprise, aeronautica e marittima

Sviluppo del servizio direct-to-cell

Affidabilità e capacità della rete

L'entità dei ricavi di Starlink e il costo di mantenimento e sostituzione della sua costellazione satellitare potrebbero essere importanti per come i mercati pubblici valutano SpaceX.

Cadenza di lancio, efficienza dei costi e riutilizzabilità

Il modello di razzo riutilizzabile di SpaceX ha cambiato l'economia dei lanci nel settore aerospaziale. Una maggiore cadenza di lancio può supportare i ricavi, ma ritardi, lanci falliti o interruzioni normative potrebbero influenzare il sentiment.

Le potenziali influenze sul prezzo azionario includono:

Volume annuale di lanci

Affidabilità di Falcon 9 e Falcon Heavy

Margini di lancio

Nuovi contratti governativi o commerciali

Ritardi legati a sicurezza, regolamentazione o problemi tecnici

Un programma di lancio coerente potrebbe influenzare come i partecipanti al mercato valutano il modello operativo di SpaceX, mentre le interruzioni potrebbero aumentare la volatilità a breve termine.

Progressi su Starship

Starship è il programma di razzi pesanti completamente riutilizzabili di SpaceX. È collegato al futuro dispiegamento di satelliti, missioni lunari e piani di trasporto spaziale a lungo termine.

I partecipanti al mercato potrebbero seguire:

Progressi dei test orbitali

Approvazioni normative

Traguardi di rifornimento in orbita

Aggiornamenti sui contratti NASA e altri contratti governativi

Ruolo di Starship nella riduzione dei costi di dispiegamento satellitare

Starship potrebbe influenzare le aspettative di crescita a lungo termine, ma comporta anche rischi tecnici, finanziari e normativi.

Valutazione dell'IPO e raccolta di capitale

SpaceX ha fissato il prezzo della sua IPO a 135$ per azione, raccogliendo 75 miliardi di dollari attraverso la vendita di 555,56 milioni di azioni. L'operazione ha valutato la società circa 1,77 trilioni di dollari al prezzo di offerta, rendendola la più grande IPO mai registrata e collocando SpaceX tra le maggiori società quotate negli Stati Uniti per valore di mercato al debutto (Reuters, 12 giugno 2026). Alla chiusura del primo giorno a 160,95$, la capitalizzazione di mercato di SpaceX è salita a circa 2,1–2,2 trilioni di dollari (Financial Times, 13 giugno 2026).

La valutazione potrebbe essere influenzata da:

Cifre di ricavi e profitti riportate

Quota di Starlink sui ricavi totali

Necessità future di spesa in conto capitale

Appetito degli investitori per grandi quotazioni tecnologiche

Divulgazioni sulla governance nell'S-1 pubblico

Aspettative di inclusione negli indici dopo la quotazione

Liquidità iniziale delle negoziazioni e se il titolo si mantiene sopra o sotto il suo prezzo di offerta di 135$

L'entità della valutazione probabilmente rimarrà sotto controllo. Morningstar valuta SpaceX a 780 miliardi di dollari, citando un moat ristretto nelle attività di lancio e comunicazioni satellitari della società, pur notando un'ampia gamma di possibili risultati per la nuova attività AI (Morningstar, 5 giugno 2026). Alla chiusura del primo giorno a 160,95$, SpaceX scambiava a circa 112 volte i suoi ricavi del 2025 di 18,5 miliardi di dollari – un premio che potrebbe riflettere aspettative di crescita, ma anche l'ampia divergenza nelle opinioni degli analisti sul fair value. Morningstar ha riconfermato la sua stima di fair value di 780 miliardi di dollari dopo il debutto.

Regolamentazione e fattori geopolitici

SpaceX opera in settori regolamentati, tra cui telecomunicazioni, aerospazio, difesa e spettro satellitare. Ciò rende gli sviluppi normativi e geopolitici importanti per qualsiasi valutazione del mercato pubblico.

I potenziali fattori includono:

Decisioni della Federal Communications Commission (FCC) sullo spettro

Approvazioni di lancio della Federal Aviation Administration (FAA)

Controllo dei contratti di difesa

Controlli sulle esportazioni

Detriti orbitali e preoccupazioni ambientali

Concorrenza internazionale nelle comunicazioni satellitari e nei servizi di lancio

Qualsiasi ritardo normativo o cambiamento nelle priorità di approvvigionamento governativo potrebbe influenzare il sentiment del mercato.

Cosa comporterebbe il trading di CFD su azioni SpaceX?

I CFD su azioni SpaceX sono ora disponibili per il trading su Capital.com con il ticker SPCX. I CFD ti permettono di negoziare i movimenti di prezzo senza possedere le azioni sottostanti. Il trading di CFD su SpaceX è diverso dall'investire in azioni SpaceX. I trader di CFD non possiedono il titolo sottostante, non ricevono diritti di voto degli azionisti né detengono l'asset in un conto di compravendita azionaria. Invece, i CFD seguono i movimenti di prezzo nel mercato sottostante e sono negoziati con margine.

Se fai trading di CFD su azioni SpaceX, i punti chiave da considerare potrebbero includere:

Disponibilità del prodotto I CFD su azioni SpaceX sono disponibili su Capital.com. La disponibilità può variare in base a giurisdizione, tipo di conto, accesso al mercato e orari di negoziazione. Nessuna proprietà azionaria Il trading di CFD su azioni SpaceX non ti darebbe diritti di voto, dividendi o proprietà delle azioni sottostanti. Volatilità dell'IPO SPCX ha toccato un massimo intraday di 176,52$ dopo aver aperto a 150$ nel suo primo giorno di negoziazione, illustrando la volatilità di price discovery tipica delle prime negoziazioni IPO. Leva e margine I CFD sono negoziati con margine, il che significa che sia i guadagni che le perdite possono superare l'importo iniziale richiesto per aprire una posizione. Strumenti di gestione del rischio Strumenti come stop-loss e take-profit possono aiutare a gestire l'esposizione, anche se non tutti gli stop-loss sono garantiti. Informazioni di mercato Depositi ufficiali, prezzo IPO, liquidità del primo giorno, divulgazioni aziendali e notizie post-quotazione possono tutti influenzare i movimenti di prezzo.

I CFD sono prodotti con leva. La leva può amplificare sia i profitti che le perdite, quindi è importante comprendere i rischi prima di fare trading. Questa sezione è solo a scopo informativo e non è un invito o una raccomandazione a negoziare SpaceX, qualsiasi azione IPO o CFD.

Scopri di più nella nostra guida al trading di CFD.

Quali CFD su azioni spaziali e aerospaziali posso negoziare?

SpaceX ha iniziato le negoziazioni pubbliche il 12 giugno 2026 e i CFD su azioni SpaceX sono ora disponibili su Capital.com. I trader possono anche accedere a diverse società quotate con esposizione all'aerospazio, alla tecnologia satellitare, alle commesse di difesa o all'attività legata allo spazio tramite CFD.

Queste società differiscono da SpaceX per struttura, modello di business e profilo di rischio. I trader dovrebbero esaminare i dati finanziari di ciascuna società, l'esposizione settoriale e le condizioni di mercato prima di decidere se qualsiasi prodotto correlato è appropriato per loro. I contratti per differenza (CFD) sono negoziati con margine. La leva amplifica sia i profitti che le perdite.

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