L'argento spot (XAG/USD) viene scambiato a $69,748 alle 9:37 UTC del 24 marzo 2026, vicino al massimo del range intraday odierno di $61,55–$70,346. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione sull'argento deriva da una confluenza di venti contrari macro: rendimenti dei Treasury statunitensi in aumento, con i rendimenti a 2 anni al 3,90% e quelli a 10 anni al 4,38% dopo tre settimane consecutive di perdite obbligazionarie, riducendo l'attrattiva dei metalli non fruttiferi (Trading Economics, 24 marzo 2026); un dollaro USA più forte che pesa sulla domanda di materie prime da parte degli acquirenti internazionali (AInvest, 23 marzo 2026); e aspettative di domanda industriale più deboli, in particolare dai settori dell'elettronica e della produzione solare cinesi (Reuters, 19 febbraio 2026). Le tensioni geopolitiche legate al conflitto USA-Iran hanno aggiunto preoccupazioni inflazionistiche tramite prezzi del greggio più elevati, smorzando ulteriormente le aspettative di tagli dei tassi della Federal Reserve, come ha osservato il presidente della Fed Jerome Powell che la banca centrale deve vedere maggiori progressi sull'inflazione prima di allentare la politica (Sky News, 18 marzo 2026).

Previsioni prezzo argento 2026-2030: visione degli analisti sugli obiettivi di prezzo

Al 24 marzo 2026, le previsioni sull'argento di terze parti coprono uno dei range più ampi mai registrati, riflettendo un forte disaccordo sul fatto che il picco di gennaio 2026 a $121/oz abbia segnato un massimo duraturo o una battuta d'arresto temporanea all'interno di un mercato rialzista strutturale più lungo.

UBS (obiettivo istituzionale pessimista a fine anno)

UBS mantiene un obiettivo di fine anno 2026 di $85/oz, il più cauto tra i principali previsori istituzionali, e prevede un picco vicino a $100/oz intorno alla metà del 2026 prima di un ritracciamento a $85/oz entro marzo 2027. Gli strateghi segnalano posizioni lunghe ETF in calo e minore open interest sul COMEX come segni che gli investitori stanno diventando meno entusiasti riguardo all'argento, notando che il metallo 'non è preferito in tempi incerti' (Investing.com, 5 marzo 2026).

Commerzbank (stima di prezzo a metà anno)

Commerzbank fissa una stima di prezzo per metà 2026 di $92/oz per XAG/USD, posizionandosi appena sopra il livello di fine anno di UBS e implicando solo una modesta ripresa dai livelli di inizio marzo vicino a $72/oz. La valutazione della banca riflette cautela riguardo al dot plot rivisto della Federal Reserve per il 2026, che, a marzo, ha ridotto i tagli dei tassi previsti a uno, mantenendo il dollaro e i rendimenti dei Treasury elevati come venti contrari per i metalli non fruttiferi (Finance Magnates, 20 marzo 2026).

CoinCodex (modello algoritmico a breve termine e fine anno)

CoinCodex segnala $56,82/oz come suo livello di segnale ribassista a breve termine basato sulle letture attuali del sentiment, prevedendo al contempo una ripresa verso $83,92/oz entro fine anno 2026. Il suo modello a più lungo termine si estende a $96,63/oz entro fine 2026 in uno scenario più rialzista, salendo a $116,36/oz entro fine 2030, con deficit di offerta ristretti e domanda di elettrificazione citati come principali supporti strutturali (Canadian Mining Report, 19 marzo 2026).

Finance Magnates (range istituzionale a spettro completo)

Finance Magnates delinea il range istituzionale più ampio per il 2026, che va dalla base di fine anno di UBS di $85/oz agli obiettivi di scenario dell'analista di Bank of America Michael Widmer di $135–$309/oz, quest'ultimo derivato dalla compressione storica del rapporto oro-argento a 32:1 e 14:1 rispettivamente. Gli analisti indipendenti citati nello stesso report collocano $185–$260/oz come plausibili in caso di tesi di carenza fisica sostenuta, mentre $120/oz è segnalato come primo obiettivo tecnico importante se i prezzi superano $94/oz con convinzione (Finance Magnates, 10 marzo 2026).

Riepilogo: gli obiettivi istituzionali di fine anno da marzo 2026 si concentrano tra $85/oz (UBS) e $92/oz (Commerzbank), mentre i modelli basati su scenari e algoritmi si estendono da $56,82/oz al ribasso a $309/oz al rialzo; la posizione hawkish della Federal Reserve e i rendimenti elevati dei Treasury sono i vincoli comuni a breve termine citati in tutte le fonti.

Le previsioni e le proiezioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Futures sull'argento: panoramica tecnica

I futures sull'argento vengono scambiati a $69,748 alle 9:37 UTC del 24 marzo 2026, posizionandosi sotto l'intera struttura delle medie mobili a breve e medio termine, con le SMA a 20/50/100/200 giorni in discesa a circa $82/$86/$73/$57. Ogni MA dalla SMA a 10 giorni fino alla SMA a 50 giorni segnala vendita, sottolineando che il prezzo è in un trend ribassista ben consolidato dai massimi di gennaio 2026; solo la SMA a 200 giorni e la media mobile Hull (9) a $66,71 segnalano acquisto, suggerendo un potenziale pavimento a lungo termine nelle vicinanze dei livelli attuali.

L'RSI a 14 giorni si attesta a 35,7, in territorio neutro-basso e non ancora a un estremo classicamente ipervenduto, offrendo un supporto di momentum immediato limitato per una ripresa. L'ADX a 24,8 si posiziona appena sotto la soglia di 25 associata a un trend consolidato, indicando che il movimento al ribasso mantiene convinzione direzionale ma non è ancora completamente maturato.

Al rialzo, il pivot classico a $83,98 è il primo livello di riferimento significativo da recuperare; una chiusura giornaliera convincente sopra quel livello metterebbe in vista il pivot R1 vicino a $104,07 come prossima zona di resistenza. L'area R2 intorno a $114,84 entrerebbe in focus solo dopo una rottura sostenuta sopra R1.

Nei ritracciamenti, il supporto iniziale si trova vicino al classico S1 a $73,21, che si posiziona appena sopra il minimo del range intraday odierno di $61,55. Perdere l'area di $73 su base di chiusura giornaliera rischierebbe un movimento verso S2 a $53,12, con la SMA a 200 giorni a $56,93 che funge da ripiano strutturale intermedio (TradingView, 24 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo argento spot (2024–2026)

Il prezzo dell'argento spot ha aperto marzo 2024 vicino a $24,68/oz, scambiando in un range relativamente ristretto durante il primo trimestre prima di salire ad aprile, toccando brevemente $29,81/oz il 12 aprile 2024 su un'ondata di domanda safe-haven e industriale.

I prezzi si sono mantenuti in generale nel range $27–$32 fino a metà 2024, per poi spingere ulteriormente nel quarto trimestre, chiudendo il 2024 a $28,91/oz. Il vero momentum è arrivato nel 2025: XAG/USD ha aperto l'anno vicino a $29/oz e ha accelerato costantemente durante tutto l'anno, sostenuto da una crescente domanda industriale, debolezza del dollaro e afflussi di investitori nei metalli preziosi. Aprile 2025 ha visto un breve calo a circa $28,47/oz a causa dell'incertezza legata al commercio, ma il metallo si è ripreso con forza, chiudendo il 2025 a $71,65/oz, un guadagno di circa il 147% nell'anno.

Il rally si è esteso bruscamente nel 2026, con l'argento che ha raggiunto un massimo storico di $121,69/oz intraday il 29 gennaio 2026. Quel picco si è rivelato di breve durata: i prezzi sono crollati di circa il 27,5% in una singola sessione il 30 gennaio, chiudendo vicino a $85,29/oz, e la vendita è continuata fino a marzo poiché i rendimenti obbligazionari in aumento, un dollaro USA più forte e aspettative ridotte di tagli dei tassi hanno pesato fortemente sul metallo.

XAG/USD ha chiuso a $69,86/oz il 24 marzo 2026, in calo di circa il 3,9% dall'inizio dell'anno, ma in aumento del 112,0% su base annua.