Previsioni azioni NVIDIA: keynote GTC, ritardi H200Nvidia per marzo 2026 sono influenzate dall'inizio della GTC, dagli aggiornamenti di prodotto in arrivo e dalla persistente incertezza sulle esportazioni di H200 verso la Cina. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
NVIDIA Corporation (NVDA) viene scambiata a $183,97 alle 14:59 UTC del 16 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $179,98-185,13, mentre si apre a San Jose, California, la conferenza annuale per sviluppatori GTC dell'azienda. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Il sentiment intorno a NVDA è influenzato da diversi fattori convergenti oggi. Il keynote del CEO Jensen Huang, programmato per le 11:00 PT (14:00 ET) presso il SAP Center, è l'evento principale (NVIDIA, consultato il 16 marzo 2026). Gli analisti di Bank of America Securities hanno evidenziato la pipeline di prodotti GPU, le capacità di inferenza AI e gli aggiornamenti di rete come le tre aree principali di interesse, e la banca ha ribadito un target di prezzo di $300 prima della conferenza (Barchart, 14 marzo 2026).
Separatamente, rimane al centro dell'attenzione l'incertezza normativa che circonda il chip H200 di Nvidia. Il Financial Times ha riferito che la produzione è stata sospesa dopo le restrizioni doganali cinesi (Financial Times, 4 marzo 2026) e una prolungata revisione della sicurezza nazionale statunitense ha bloccato i progressi sulle esportazioni (Reuters, 17 gennaio 2026), il che potrebbe continuare a influenzare le prospettive di fatturato in Cina. Altrove, il sentiment generale di mercato appare più stabile, con i futures azionari statunitensi in rialzo dopo che il presidente Trump ha indicato un dialogo in corso con l'Iran, alleviando alcune pressioni geopolitiche, mentre il DXY è sceso dello 0,2% e l'S&P 500 si è avvicinato al supporto vicino al range 6.600-6.700 (TIckmill, 16 marzo 2026).
Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: target di prezzo di terze parti
Al 16 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA riflettono un consenso ampiamente rialzista ma con un'ampia gamma, influenzato dal dominio dell'azienda nelle infrastrutture AI, dai risultati record del quarto trimestre fiscale 2026 con ricavi di $68,13 miliardi (in aumento del 73% anno su anno), dal rischio a breve termine dei controlli sulle esportazioni in Cina e dall'anticipazione sulla roadmap di prodotto della GTC 2026. I seguenti target riassumono le principali opinioni di terze parti pubblicate a febbraio e marzo 2026.
Deutsche Bank (hold, target prudente)
Deutsche Bank ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su NVDA a $220 da $215 mantenendo un rating Hold, in seguito ai risultati del quarto trimestre fiscale 2026 di Nvidia del 25 febbraio. La relativa cautela della banca riflette disciplina valutativa e la pressione derivante dai ricavi limitati dei data center cinesi, scesi al 9,1% del fatturato totale dell'anno fiscale 2026 (MarketScreener, 26 febbraio 2026).
Truist Securities (buy, rialzo post-risultati)
Truist ha alzato le sue previsioni sulle azioni NVDA a $283 da $275 e mantenuto un rating Buy dopo che Nvidia ha guidato i ricavi del primo trimestre fiscale 2027 a circa $78 miliardi. Il target di $283 applica un multiplo di 28x alla sua stima rivista dell'utile per azione per l'anno solare 2027 di $10,12, rappresentando uno sconto di due punti rispetto ai peer del settore (Investing.com, 26 febbraio 2026).
Citi (buy, convinzione per il secondo semestre)
Citi ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $270, concludendo che il titolo appare attraente con probabile sovraperformance nella seconda metà del 2026 man mano che la visibilità della domanda si estende all'anno fiscale 2027. La banca ha riconosciuto la concorrenza a breve termine nell'inferenza da parte di fornitori di chip rivali, sostenendo al contempo che Nvidia mantiene la leadership sia nei carichi di lavoro di training che in quelli di inferenza orientati al ragionamento (Yahoo Finance, 17 febbraio 2026).
Wedbush (outperform, rialzo aggressivo)
L'analista di Wedbush Matt Bryson ha alzato il suo target di prezzo a $300 da $230, mantenendo un rating Outperform, in seguito ai risultati del quarto trimestre di Nvidia e citando l'entità degli impegni di spesa in conto capitale degli hyperscaler e la crescente adozione dell'AI aziendale. La mossa ha rappresentato una revisione al rialzo del 30% rispetto al target precedente e ha identificato il segmento data center di Nvidia, che ha contribuito con $62,3 miliardi di ricavi nel quarto trimestre, come principale motore (Yahoo Finance, 5 marzo 2026).
MarketBeat (panoramica del consenso)
Il consenso aggregato di MarketBeat, basato su 48 analisti, colloca il target di prezzo medio a 12 mesi a $222,23, con una stima massima di $320 e una minima di $140, insieme a un rating di consenso Buy. La piattaforma rileva che 40 analisti hanno un rating Buy, cinque Strong Buy, due Hold e uno Sell. Questa dispersione suggerisce diverse ipotesi sul recupero dei ricavi in Cina e sull'intensità competitiva negli acceleratori AI (MarketBeat, 9 marzo 2026).
Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica
Il prezzo delle azioni NVDA viene scambiato a $183,97 alle 14:59 UTC del 16 marzo 2026, posizionandosi appena sotto le sue SMA a 20/50/100/200 giorni a circa $185 / $185 / $186 / $178, con le medie mobili a 20 e 50 giorni che agiscono come resistenza superiore immediata. Il quadro delle medie mobili a breve termine è misto: la SMA a 10 giorni a $182 si trova sotto il prezzo attuale e indica un segnale di acquisto, mentre le SMA a 20 giorni e più lunghe indicano tutte vendita, suggerendo che il trend a breve termine è sotto pressione.
Il momentum è sostanzialmente neutro. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 49,13, collocandosi in territorio neutro senza una chiara inclinazione direzionale, e l'indice direzionale medio (ADX) a 15,94 indica un ambiente di trend debole in cui i segnali di breakout potrebbero avere minore convinzione.
Al rialzo, il pivot classico R1 a $192,87 è il primo riferimento significativo; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista la zona R2 vicino a $208,55. Oltre R2, l'area R3 intorno a $235 rappresenta un riferimento più distante date le attuali condizioni di momentum.
In caso di ribassi, il pivot classico (P) a $181,95 offre supporto iniziale, seguito da vicino dalla piattaforma SMA a 200 giorni vicino a $177,63. Se il prezzo dovesse perdere l'area $177-178 su base di chiusura giornaliera, il livello S1 a circa $166,27 diventa il prossimo riferimento significativo al ribasso (TradingView, 16 marzo 2026).
Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.
Storico prezzo azioni NVIDIA (2024–2026)
Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto marzo 2024 scambiando intorno a $86-90, per poi accelerare bruscamente durante la primavera e l'estate poiché la spesa in infrastrutture AI ha guidato una domanda costante per i chip per data center dell'azienda. Entro fine giugno 2024, NVDA era salita sopra i $130, e ha spinto verso un massimo biennale di circa $153,80 intraday il 7 gennaio 2025, riflettendo un interesse sostenuto nella costruzione di modelli linguistici di grandi dimensioni e negli impegni di spesa in conto capitale degli hyperscaler.
Quello slancio si è arrestato all'inizio del 2025. NVDA è arretrata dal suo picco di gennaio, scivolando a circa $107 entro fine marzo tra una rotazione più ampia del settore tecnologico e preoccupazioni emergenti sui controlli alle esportazioni statunitensi sui chip H200 destinati alla Cina. La fase più marcata al ribasso è arrivata all'inizio di aprile 2025, quando il titolo è sceso a un minimo intraday di $86,13 il 7 aprile, il suo livello più debole nella finestra biennale, prima di recuperare costantemente durante l'estate per ritestare il range $180-200 entro ottobre e novembre.
Una nuova fase al rialzo a febbraio 2026 ha visto NVDA raggiungere un massimo intraday di $203,54 il 25 febbraio, il giorno in cui Nvidia ha riportato i risultati del quarto trimestre fiscale 2026. Il titolo ha poi ripiegato, chiudendo a $177,54 il 27 febbraio prima di stabilizzarsi nel range $180-185 fino a metà marzo.
NVDA ha chiuso a $184,13 il 16 marzo 2026, che è circa il 37,1% in più anno su anno (rispetto alla chiusura del 16 marzo 2025 di $121,26 dai dati forniti), ma circa il 2,6% in meno da inizio anno rispetto alla chiusura del 2 gennaio 2026 di $188,74.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
NVIDIA (NVDA): opinione degli analisti Capital.com
Le azioni NVDA di Nvidia hanno dimostrato una notevole forza negli ultimi due anni, salendo di circa il 60% anno su anno a marzo 2026, sostenute dalla posizione dell'azienda nell'hardware di accelerazione AI e dagli impegni sostenuti di spesa in conto capitale da parte degli hyperscaler. I ricavi del quarto trimestre fiscale 2026 di $68,13 miliardi, in aumento del 73% anno su anno, riflettono l'entità di tale domanda, e la conferenza annuale per sviluppatori GTC dell'azienda, che si svolge dal 16 al 19 marzo 2026, mantiene l'attenzione sulla roadmap di prodotto. Detto questo, NVDA ha anche mostrato una volatilità significativa: il titolo è scivolato a un minimo intraday vicino a $86 all'inizio di aprile 2025 e ha ripiegato bruscamente dal suo massimo di febbraio 2026 di $203,54 dopo i risultati, illustrando come le aspettative elevate possano amplificare il ribasso quando il sentiment cambia.
La tensione chiave per il titolo si concentra su due forze opposte. Da un lato, i controlli alle esportazioni statunitensi in corso sui chip AI avanzati verso la Cina, inclusi i requisiti di licenza H200 non risolti, continuano a limitare un mercato che lo stesso CEO di Nvidia ha descritto come potenzialmente del valore di centinaia di miliardi di dollari, e l'ascesa di alternative cinesi domestiche di chip aggiunge una dimensione competitiva a lungo termine. Dall'altro, qualsiasi allentamento di tali restrizioni, combinato con la crescente adozione dell'AI aziendale e l'espansione dell'ecosistema software di Nvidia, potrebbe supportare il caso più costruttivo avanzato da diversi analisti di copertura. Nessuno dei due esiti è certo, e l'ampio range di target degli analisti di $220-310 riflette tale disaccordo.
Sentiment dei clienti Capital.com sui CFD NVIDIA
Al 16 marzo 2026, il posizionamento dei clienti Capital.com sui CFD NVIDIA si attesta al 91,8% long contro l'8,2% short, mettendo gli acquirenti in vantaggio di 83,6 punti percentuali e collocando il sentiment decisamente in territorio orientato al long. Questa istantanea riflette le posizioni aperte su Capital.com e può cambiare.
Riepilogo – NVIDIA 2026
- NVDA viene scambiata a $183,97 alle 14:59 UTC del 16 marzo 2026, in rialzo di circa il 37% anno su anno ma in calo di circa il 2,6% da inizio anno rispetto alla chiusura del 2 gennaio 2026 di $188,74.
- Il titolo ha raggiunto un massimo intraday di $203,54 il 25 febbraio 2026 in seguito ai risultati record del quarto trimestre fiscale, prima di ripiegare all'attuale range di metà $180 nelle settimane successive.
- Gli indicatori tecnici sono misti: l'RSI a 14 giorni si attesta a 49,13 (neutro), l'ADX a 15,94 segnala un trend debole, e la maggior parte delle SMA a 20-200 giorni si trova appena sopra il prezzo attuale come resistenza a breve termine.
- Il supporto pivot classico si trova a $181,95, con la SMA a 200 giorni vicino a $177,63 che agisce come piattaforma chiave al ribasso; la resistenza R1 a $192,87 è il primo riferimento significativo al rialzo.
- I principali fattori di prezzo includono gli impegni di spesa in conto capitale AI degli hyperscaler, la posizione dei chip per data center di Nvidia e i controlli alle esportazioni statunitensi in corso che limitano le vendite di H200 alla Cina.
I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
FAQ
Chi possiede la maggior parte delle azioni NVIDIA?
Il maggiore azionista individuale di Nvidia è il co-fondatore e amministratore delegato Jensen Huang, che detiene da tempo una partecipazione personale sostanziale nell'azienda. Tra gli investitori istituzionali, la proprietà è distribuita tra i principali gestori patrimoniali come Vanguard, BlackRock e Fidelity attraverso fondi indicizzati e altri veicoli di investimento. I livelli di proprietà possono cambiare nel tempo man mano che gli insider vendono azioni, i fondi ribilanciano i portafogli e vengono pubblicate nuove comunicazioni, quindi la classifica esatta può variare.
Qual è la previsione del prezzo delle azioni NVIDIA a 5 anni?
Non esiste un'unica previsione affidabile a cinque anni per le azioni NVDA, perché le proiezioni a lungo termine dipendono da ipotesi che possono cambiare materialmente nel tempo. La crescita dei ricavi, la domanda di infrastrutture AI, la concorrenza, i controlli alle esportazioni, la regolamentazione e le condizioni di mercato più ampie potrebbero tutti influenzare le prestazioni dell'azienda. I target degli analisti di terze parti nell'articolo si concentrano sui prossimi 12 mesi piuttosto che su cinque anni, il che riflette quanto rapidamente le prospettive per i titoli tecnologici a grande capitalizzazione possano cambiare.
NVIDIA è un buon titolo da acquistare?
Se Nvidia sia un buon titolo da acquistare dipende dagli obiettivi, dall'orizzonte temporale e dalla tolleranza al rischio di un investitore. L'articolo delinea sia fattori favorevoli che limitanti. Da un lato, Nvidia rimane strettamente legata alla domanda di infrastrutture AI e a forti ricavi dai data center. Dall'altro, il titolo ha mostrato forti oscillazioni di prezzo, mentre le restrizioni alle esportazioni e le preoccupazioni valutative rimangono rilevanti. Questo equilibrio significa che le azioni potrebbero attrarre alcuni partecipanti al mercato ma non altri.
Le azioni NVIDIA potrebbero salire o scendere?
Le azioni Nvidia potrebbero muoversi in entrambe le direzioni, a seconda di come si sviluppano i temi attuali. I fattori che potrebbero sostenere il prezzo delle azioni includono la spesa continua legata all'AI, gli aggiornamenti di prodotto da eventi come la GTC e una maggiore adozione aziendale. I fattori che potrebbero pesare sul titolo includono le restrizioni alle esportazioni che interessano la Cina, la pressione competitiva e una debolezza più ampia nei mercati azionari. Gli indicatori tecnici nell'articolo suggeriscono anche uno scenario misto piuttosto che un trend direzionale chiaro.
Dovrei investire nelle azioni NVIDIA?
Questa è una decisione personale piuttosto che una conclusione generale. L'articolo è progettato per fornire contesto di mercato, non consulenza sugli investimenti. Nvidia offre esposizione a temi importanti come l'infrastruttura AI e la domanda di semiconduttori, ma comporta anche rischi specifici del titolo e del settore, tra cui volatilità, pressione normativa e cambiamenti nelle aspettative sugli utili. Chiunque stia considerando un investimento dovrebbe valutare se il titolo si adatta ai propri obiettivi finanziari, orizzonte temporale e tolleranza al rischio prima di prendere una decisione.
Posso negoziare CFD NVIDIA su Capital.com?
Sì, puoi negoziare CFD NVIDIA su Capital.com. La negoziazione di CFD su azioni ti consente di speculare sui movimenti di prezzo senza possedere l'asset sottostante e di assumere posizioni long o short. Tuttavia, i contratti per differenza (CFD) vengono negoziati con margine, e la leva amplifica sia i profitti che le perdite. Dovresti assicurarti di comprendere come funziona il trading di CFD, valutare la tua tolleranza al rischio e riconoscere che le perdite possono verificarsi rapidamente.