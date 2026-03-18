NVIDIA Corporation (NVDA) viene scambiata a $183,97 alle 14:59 UTC del 16 marzo 2026, all'interno di un range intraday di $179,98-185,13, mentre si apre a San Jose, California, la conferenza annuale per sviluppatori GTC dell'azienda. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Il sentiment intorno a NVDA è influenzato da diversi fattori convergenti oggi. Il keynote del CEO Jensen Huang, programmato per le 11:00 PT (14:00 ET) presso il SAP Center, è l'evento principale (NVIDIA, consultato il 16 marzo 2026). Gli analisti di Bank of America Securities hanno evidenziato la pipeline di prodotti GPU, le capacità di inferenza AI e gli aggiornamenti di rete come le tre aree principali di interesse, e la banca ha ribadito un target di prezzo di $300 prima della conferenza (Barchart, 14 marzo 2026).

Separatamente, rimane al centro dell'attenzione l'incertezza normativa che circonda il chip H200 di Nvidia. Il Financial Times ha riferito che la produzione è stata sospesa dopo le restrizioni doganali cinesi (Financial Times, 4 marzo 2026) e una prolungata revisione della sicurezza nazionale statunitense ha bloccato i progressi sulle esportazioni (Reuters, 17 gennaio 2026), il che potrebbe continuare a influenzare le prospettive di fatturato in Cina. Altrove, il sentiment generale di mercato appare più stabile, con i futures azionari statunitensi in rialzo dopo che il presidente Trump ha indicato un dialogo in corso con l'Iran, alleviando alcune pressioni geopolitiche, mentre il DXY è sceso dello 0,2% e l'S&P 500 si è avvicinato al supporto vicino al range 6.600-6.700 (TIckmill, 16 marzo 2026).

Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: target di prezzo di terze parti

Al 16 marzo 2026, le previsioni di terze parti sulle azioni NVIDIA riflettono un consenso ampiamente rialzista ma con un'ampia gamma, influenzato dal dominio dell'azienda nelle infrastrutture AI, dai risultati record del quarto trimestre fiscale 2026 con ricavi di $68,13 miliardi (in aumento del 73% anno su anno), dal rischio a breve termine dei controlli sulle esportazioni in Cina e dall'anticipazione sulla roadmap di prodotto della GTC 2026. I seguenti target riassumono le principali opinioni di terze parti pubblicate a febbraio e marzo 2026.

Deutsche Bank (hold, target prudente)

Deutsche Bank ha alzato il suo target di prezzo a 12 mesi su NVDA a $220 da $215 mantenendo un rating Hold, in seguito ai risultati del quarto trimestre fiscale 2026 di Nvidia del 25 febbraio. La relativa cautela della banca riflette disciplina valutativa e la pressione derivante dai ricavi limitati dei data center cinesi, scesi al 9,1% del fatturato totale dell'anno fiscale 2026 (MarketScreener, 26 febbraio 2026).

Truist Securities (buy, rialzo post-risultati)

Truist ha alzato le sue previsioni sulle azioni NVDA a $283 da $275 e mantenuto un rating Buy dopo che Nvidia ha guidato i ricavi del primo trimestre fiscale 2027 a circa $78 miliardi. Il target di $283 applica un multiplo di 28x alla sua stima rivista dell'utile per azione per l'anno solare 2027 di $10,12, rappresentando uno sconto di due punti rispetto ai peer del settore (Investing.com, 26 febbraio 2026).

Citi (buy, convinzione per il secondo semestre)

Citi ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $270, concludendo che il titolo appare attraente con probabile sovraperformance nella seconda metà del 2026 man mano che la visibilità della domanda si estende all'anno fiscale 2027. La banca ha riconosciuto la concorrenza a breve termine nell'inferenza da parte di fornitori di chip rivali, sostenendo al contempo che Nvidia mantiene la leadership sia nei carichi di lavoro di training che in quelli di inferenza orientati al ragionamento (Yahoo Finance, 17 febbraio 2026).

Wedbush (outperform, rialzo aggressivo)

L'analista di Wedbush Matt Bryson ha alzato il suo target di prezzo a $300 da $230, mantenendo un rating Outperform, in seguito ai risultati del quarto trimestre di Nvidia e citando l'entità degli impegni di spesa in conto capitale degli hyperscaler e la crescente adozione dell'AI aziendale. La mossa ha rappresentato una revisione al rialzo del 30% rispetto al target precedente e ha identificato il segmento data center di Nvidia, che ha contribuito con $62,3 miliardi di ricavi nel quarto trimestre, come principale motore (Yahoo Finance, 5 marzo 2026).

MarketBeat (panoramica del consenso)

Il consenso aggregato di MarketBeat, basato su 48 analisti, colloca il target di prezzo medio a 12 mesi a $222,23, con una stima massima di $320 e una minima di $140, insieme a un rating di consenso Buy. La piattaforma rileva che 40 analisti hanno un rating Buy, cinque Strong Buy, due Hold e uno Sell. Questa dispersione suggerisce diverse ipotesi sul recupero dei ricavi in Cina e sull'intensità competitiva negli acceleratori AI (MarketBeat, 9 marzo 2026).

Tra queste fonti, le previsioni a 12 mesi sulle azioni NVIDIA spaziano da $220 a $320, con la maggioranza con rating buy che si concentra intorno a $265-300, mentre l'unico Hold dissenziente (Deutsche Bank a $220) riflette cautela valutativa e sui controlli alle esportazioni piuttosto che una visione fondamentale negativa.

Le previsioni di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato imprevisti. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni NVDA viene scambiato a $183,97 alle 14:59 UTC del 16 marzo 2026, posizionandosi appena sotto le sue SMA a 20/50/100/200 giorni a circa $185 / $185 / $186 / $178, con le medie mobili a 20 e 50 giorni che agiscono come resistenza superiore immediata. Il quadro delle medie mobili a breve termine è misto: la SMA a 10 giorni a $182 si trova sotto il prezzo attuale e indica un segnale di acquisto, mentre le SMA a 20 giorni e più lunghe indicano tutte vendita, suggerendo che il trend a breve termine è sotto pressione.

Il momentum è sostanzialmente neutro. L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 49,13, collocandosi in territorio neutro senza una chiara inclinazione direzionale, e l'indice direzionale medio (ADX) a 15,94 indica un ambiente di trend debole in cui i segnali di breakout potrebbero avere minore convinzione.

Al rialzo, il pivot classico R1 a $192,87 è il primo riferimento significativo; una chiusura giornaliera sopra quel livello metterebbe in vista la zona R2 vicino a $208,55. Oltre R2, l'area R3 intorno a $235 rappresenta un riferimento più distante date le attuali condizioni di momentum.

In caso di ribassi, il pivot classico (P) a $181,95 offre supporto iniziale, seguito da vicino dalla piattaforma SMA a 200 giorni vicino a $177,63. Se il prezzo dovesse perdere l'area $177-178 su base di chiusura giornaliera, il livello S1 a circa $166,27 diventa il prossimo riferimento significativo al ribasso (TradingView, 16 marzo 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzo azioni NVIDIA (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto marzo 2024 scambiando intorno a $86-90, per poi accelerare bruscamente durante la primavera e l'estate poiché la spesa in infrastrutture AI ha guidato una domanda costante per i chip per data center dell'azienda. Entro fine giugno 2024, NVDA era salita sopra i $130, e ha spinto verso un massimo biennale di circa $153,80 intraday il 7 gennaio 2025, riflettendo un interesse sostenuto nella costruzione di modelli linguistici di grandi dimensioni e negli impegni di spesa in conto capitale degli hyperscaler.

Quello slancio si è arrestato all'inizio del 2025. NVDA è arretrata dal suo picco di gennaio, scivolando a circa $107 entro fine marzo tra una rotazione più ampia del settore tecnologico e preoccupazioni emergenti sui controlli alle esportazioni statunitensi sui chip H200 destinati alla Cina. La fase più marcata al ribasso è arrivata all'inizio di aprile 2025, quando il titolo è sceso a un minimo intraday di $86,13 il 7 aprile, il suo livello più debole nella finestra biennale, prima di recuperare costantemente durante l'estate per ritestare il range $180-200 entro ottobre e novembre.

Una nuova fase al rialzo a febbraio 2026 ha visto NVDA raggiungere un massimo intraday di $203,54 il 25 febbraio, il giorno in cui Nvidia ha riportato i risultati del quarto trimestre fiscale 2026. Il titolo ha poi ripiegato, chiudendo a $177,54 il 27 febbraio prima di stabilizzarsi nel range $180-185 fino a metà marzo.

NVDA ha chiuso a $184,13 il 16 marzo 2026, che è circa il 37,1% in più anno su anno (rispetto alla chiusura del 16 marzo 2025 di $121,26 dai dati forniti), ma circa il 2,6% in meno da inizio anno rispetto alla chiusura del 2 gennaio 2026 di $188,74.