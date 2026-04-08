NVIDIA Corporation (NVDA) scambia vicino a 175,70$ nella sessione pomeridiana alle 12:05 UTC del 7 aprile 2026, all'interno di un range intraday di 175,50$–178,90$. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

La pressione sul titolo riflette una confluenza di fattori macro e specifici del settore. I mercati azionari statunitensi hanno affrontato volatilità in mezzo alla persistente incertezza sulle politiche commerciali, con preoccupazioni sulla recessione elevate dopo che Goldman Sachs ha aumentato la sua probabilità di recessione negli Stati Uniti a 12 mesi al 30% dal 25% a fine marzo 2026, mentre J.P. Morgan e altre grandi banche hanno emesso avvertimenti simili nei mesi precedenti (TheStreet, 24 marzo 2026). Il Nasdaq ha subito pressioni di vendita insieme al più ampio gruppo delle Magnificent Seven nello stesso contesto macro.

A livello aziendale, NVIDIA ha riportato ricavi record nel Q4 dell'anno fiscale 2026 pari a 68,1 miliardi di dollari, in crescita del 73% anno su anno, con i ricavi del Data Center che hanno raggiunto 62,3 miliardi di dollari, trainati dall'adozione della piattaforma Blackwell e dalla domanda di infrastrutture AI. L'azienda ha inoltre fornito una guidance sui ricavi del Q1 dell'anno fiscale 2027 di circa 78 miliardi di dollari, superiore alle aspettative di consenso di Wall Street di 72,6 miliardi di dollari al momento (NVIDIA Investor Relations, 25 febbraio 2026). Inoltre, gli Stati Uniti hanno approvato esportazioni condizionali dei chip H200 di NVIDIA verso la Cina a gennaio 2026, con requisiti che includono la valutazione dei chip da parte di terzi e condizioni di adeguatezza dell'offerta, mantenendo le dinamiche normative al centro dell'attenzione per il titolo (Reuters, 14 gennaio 2026).

Previsioni azioni NVIDIA 2026–2030: target price di terze parti

Al 7 aprile 2026, le previsioni di terze parti sul titolo NVIDIA riflettono un sentiment ampiamente rialzista sul posizionamento dell'azienda nelle infrastrutture AI, con target individuali a 12 mesi che vanno da 250$ a 325$. Le previsioni seguenti sono tratte da note di ricerca sell-side e da un aggregatore di consenso, ordinate dal target più basso a quello più alto.

Benchmark (riconferma Buy)

Benchmark riconferma un rating Buy con una previsione sul titolo NVDA a 12 mesi di 250$, mantenendo fiducia nella traiettoria a breve termine del titolo. La società cita il superamento degli utili del Q4 dell'anno fiscale 2026 di NVIDIA – EPS di 1,62$ contro un consenso di 1,54$ – e la continua domanda da parte degli hyperscaler per l'architettura Blackwell come base per il target mantenuto (MarketBeat, 1° aprile 2026).

New Street Research (riduzione target)

New Street Research abbassa il suo target price a 12 mesi su NVDA a 275$ da 307$, mantenendo un rating Buy, implicando circa il 56% di rialzo rispetto alla chiusura precedente al momento della pubblicazione. La riduzione riflette una ricalibrazione della valutazione in mezzo a un ampio derating del settore e alla persistente incertezza sulle politiche commerciali, piuttosto che un cambiamento nella visione di fondo della società sulla domanda di infrastrutture AI (MarketBeat, 1° aprile 2026).

Raymond James (Strong Buy, aumento target)

Raymond James alza il suo target price a 12 mesi su NVDA a 323$ da 291$, mantenendo un rating Strong Buy, mentre l'analista Srini Pajjuri indica la visibilità del management su 1.000 miliardi di dollari in vendite correlate alle GPU fino al 2027, che la società osserva potrebbe rappresentare una stima conservativa. L'aumento è ancorato ai ricavi del Q4 dell'anno fiscale 2026 di NVIDIA di 68,13 miliardi di dollari, in crescita del 73,2% anno su anno, con la società che cita gli impegni sostenuti di spesa in conto capitale degli hyperscaler e il ramp-up della piattaforma Blackwell come principali driver della domanda (Investing.com, 18 marzo 2026).

MarketBeat (panoramica consenso sell-side)

MarketBeat aggrega i rating di 53 analisti che coprono il titolo, posizionando il target price di consenso medio a 12 mesi per NVDA a 275,25$, con un rating di consenso Buy. La distribuzione comprende 4 Strong Buy, 47 Buy e 2 Hold, senza raccomandazioni Sell registrate. Il range dei target va da 140$ nella parte bassa a 320$ nella parte alta, con gli analisti che bilanciano ampiamente la robusta domanda di Blackwell a breve termine contro i rischi a lungo termine, tra cui le restrizioni all'esportazione statunitensi, la concorrenza di chip personalizzati da parte degli hyperscaler e la pressione sulla valutazione guidata da fattori macro (MarketBeat, 1° aprile 2026).

Public.com (aggregatore di consenso)

Public.com riporta un target price di consenso medio a 12 mesi di 267,55$ per NVDA su 38 analisti che coprono il titolo, con un rating di consenso Buy. Secondo la ripartizione, il 55% degli analisti assegna uno Strong Buy, il 39% un Buy, il 3% un Hold e il 3% uno Strong Sell. L'aggregatore nota che il caso rialzista si concentra sui ricavi del data center che crescono a un tasso annuo composto di circa l'80–90% durante gli anni civili 2026 e 2027, mentre il caso ribassista segnala rischi tra cui l'erosione della quota di mercato, l'accresciuta concorrenza nelle GPU e la pressione macroeconomica sui budget di spesa in conto capitale (Public.com, 6 aprile 2026).

Tra queste fonti, le previsioni individuali sul titolo NVIDIA spaziano da 250$ a 323$, con il consenso sell-side che si aggrega nel range 267$–275$. I temi comuni includono la domanda delle piattaforme Blackwell e Vera Rubin, la visibilità sulla spesa in conto capitale degli hyperscaler e le prospettive di ricavi AI da 1.000 miliardi di dollari fino al 2027, mentre i principali fattori di rischio citati sono i controlli all'esportazione statunitensi, l'incertezza macro e la pressione competitiva dal silicio personalizzato.

Le previsioni e le stime di terze parti sono intrinsecamente incerte, poiché non possono tenere pienamente conto di sviluppi di mercato inattesi. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Prezzo azioni NVDA: panoramica tecnica

Il prezzo delle azioni NVDA scambia a 175,70$ alle 12:05 UTC del 7 aprile 2026, posizionandosi appena sopra il punto pivot classico di 175,85$ e sostanzialmente in linea con il cluster di medie mobili a breve termine. Le medie mobili semplici (SMA) a 10 e 20 giorni a circa 174$ e circa 178$ rispettivamente registrano segnali di acquisto su TradingView, mentre le SMA a 30, 50 e 100 giorni a circa 180$, circa 183$ e circa 183$ leggono tutte vendita, riflettendo un titolo che scambia in una zona contesa tra segnali di trend a breve e medio termine.

L'indice di forza relativa (RSI) a 14 giorni si attesta a 49,37, una lettura neutrale che indica né condizioni di ipercomprato né di ipervenduto. L'indice direzionale medio (ADX) a 21,99 indica un trend in sviluppo piuttosto che consolidato, suggerendo che l'azione del prezzo manca di forte convinzione direzionale ai livelli attuali.

Al rialzo, R1 a 187,43$ (pivot classico) è il riferimento più vicino sopra il prezzo attuale; una chiusura giornaliera attraverso questo livello potrebbe mettere in vista R2 vicino a 200,46$. La media mobile Hull (9) a 177,47$ e la media mobile ponderata per volume a 177,33$ si posizionano marginalmente sopra l'ultimo prezzo e possono agire come riferimenti a breve termine.

Al ribasso, il pivot classico a 175,85$ fornisce supporto iniziale, con S1 a 162,82$ il prossimo riferimento classico sotto. La SMA a 200 giorni a circa 180$ e la SMA a 100 giorni a circa 183$ si posizionano entrambe sopra il prezzo attuale, mentre la media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a circa 173,77$ rappresenta il più vicino livello di supporto di lungo termine sotto i livelli attuali (TradingView, 7 aprile 2026).

Questa è un'analisi tecnica a scopo puramente informativo e non costituisce consulenza finanziaria o una raccomandazione di acquisto o vendita di alcuno strumento.

Storico prezzi azioni NVIDIA (2024–2026)

Il prezzo delle azioni NVDA ha aperto aprile 2024 intorno a 87$, già nelle fasi iniziali di quello che sarebbe diventato un marcato rally biennale guidato dall'impennata della domanda di chip AI e infrastrutture per data center.

Il titolo ha chiuso il 2024 a 134,34$ – un guadagno di circa il 178% per l'anno – dopo aver toccato un massimo biennale intorno a 140$ a novembre 2024, prima di ritracciare verso fine anno. NVDA ha iniziato il 2025 vicino a 138$ e ha continuato a tendere al rialzo per gennaio, toccando brevemente 150$ il 7 gennaio 2025 prima di ritracciare. Il titolo si è stabilizzato nel range 120$–140$ per febbraio e inizio marzo 2025, poi è finito sotto significativa pressione da aprile a inizio maggio 2025, scendendo fino a 86,13$ il 7 aprile 2025 mentre le preoccupazioni macro legate alle tariffe pesavano sul più ampio settore tecnologico.

Una ripresa ha preso slancio da maggio 2025 in poi. NVDA è risalito attraverso i 130$ e i 140$ verso l'estate, e entro fine ottobre 2025 aveva ritracciato verso un picco di chiusura di 207,28$ il 3 novembre 2025, la chiusura più alta nel dataset fornito. Il titolo è poi gradualmente sceso, chiudendo il 2025 a 186,63$.

NVDA scambia a 175,70$ il 7 aprile 2026, circa il 5,9% sotto la sua chiusura del 31 dicembre 2025 di 186,63$, e circa il 77% sopra la sua chiusura del 7 aprile 2025 di 99,25$.